Nobelový fyzik radí, ako uvariť cestoviny najefektívnejšie a za najmenej peňazí. Kuchárov jeho trik poriadne nahneval

Mohlo by sa zdať, že v kuchyni neexistuje nič jednoduchšie, ako uvariť cestoviny. Fyzik ocenený Nobelovou cenou ale prichádza s radou, ktorá by mala ľuďom uľahčiť život. Namiesto toho ich ale poriadne nahnevala.

Ako ušetriť počas varenia cestovín?

Taliani sú špecialisti na pizzu a cestoviny. Niet sa preto čo čudovať, že sa taliansky fyzik Giorgio Parisi, ktorý v roku 2021 získal aj Nobelovu cenu, rozhodol ľuďom poradiť, ako čo najefektívnejšie uvariť cestoviny. Ako informuje Science Alert, približne v polovici varenia by sme podľa neho mali odstaviť sporák, zakryť hrniec pokrievkou a nechať cestoviny, nech sa dovaria vďaka zvyškovému teplu.

Na jeho odporúčanie reagoval michelinský šéfkuchár Antonello Colonna, podľa ktorého budú mať po takomto varení cestoviny gumovú konzistenciu. Dodáva, že niečo také by nikdy nemohlo byť servírované v kvalitnej reštaurácii a takéto cestoviny by nedal svojim hosťom na tanier ani on.

Rada vyvolala vlnu kontroverzie aj na internete. Niektorí používatelia sa pýtajú, či je takýto spôsob varenia skutočne efektívny alebo to za tých pár ušetrených drobných vôbec nestojí. Vysvetlime si ale, čo sa vlastne počas varenia cestovín deje. Pokiaľ ide o sušené cestoviny, ak ich hodíte do vody, tá ich začne penetrovať a rehydrovať až napokon zmäknú.

Zabudnite na mikrovlnku, radšej urobte túto vec

Zároveň dochádza k zahrievaniu a expanzii proteínu v cestovinách, vďaka čomu sa stávajú jedlými. Celý tento proces by mal trvať približne 10 až 12 minút. Na 100 gramov cestovín by ste mali použiť asi liter vriacej vody.

Čo sa spotrebovanej energie týka, približne 60 % sa využije na to, aby voda neustále vrela. Ak teda vypnete sporák v polke varenia, naozaj nejaké tie drobné ušetríte. Ušetriť môžete aj tým, že cestoviny vopred namočíte do studenej vody. Na rehydratáciu by mali stačiť dve hodiny. Navyše, na varenie cestovín nepotrebujete veľké množstvo vody. Čím menej jej použijete, tým viac ušetríte.

Avšak pozor, ak použijete príliš málo vody, uvoľnený škrob môže zapríčiniť, že sa cestoviny uvaria nerovnomerne. Niekoľko centov vám ušetrí aj to, ak nenecháte vodu zovrieť na 100 °C. K uvareniu cestovín stačí aj 80 °C. Za žiadnych okolností ale nezohrievajte cestoviny v mikrovlnke a nezabudnite do vody pridať soľ na dochutenie.