Nitriansky Flaam festival je vypredaný! Takto bude vyzerať jeho program

Čo jeho návštevníkov čaká? Počas víkendu 20. a 21. augusta sa na nitrianskom Hideparku predstaví až 25 hudobných interpretov z 10 krajín. Okrem toho však organizátori pripravili aj pestrý sprievodný program, v ktorom nebude chýbať napríklad aj cyklojazda po technických pamiatkach Nitry, diskusia o nezávislom umení v totalitnom Československu či prednáška o psychoterapii virtuálnou realitou.

„Nie je asi nič fantastickejšie, ako mať festival vypredaný už pred otvorením,” hovorí šéfdramaturg festivalu, Marián Tesák. Spolu s festivalovým tímom už od nedele pripravujú festivalový areál v nitrianskom kultúrnom a komunitnom centre Hidepark, a pred pár dňami zverejnili aj kompletný časový harmonogram festivalu. Na čo sa môžu návštevníci Flaamu 2021 tešiť?

Techno, punk a folk na jednom mieste

Flaam je známy svojou eklektickou, no presne vypočítanou dramaturgiou, v ktorej sa organizátori neboja kombinovať rôzne žánre. „Môžu techno, folk a punk fungovať v jednom priestore? Môžu, ak svoj žáner presiahnu, či už hravosťou, drzosťou alebo postojom,” hovorí Tesák.

V piatok festival otvorí práve punková (aj keď sama seba nazýva antipunková) kapela Marhule. Na ňu nadviaže na Kriaky stage všestranný Džumelec, za ktorým budú nasledovať rytieri z východu Raptor Koch. Následne pritvrdia domáce a zahraničné gitarovky 52 Hertz Whale a From Another Mother.

Pred deviatou vystúpi na hlavnom Kanoe West stage jeden z headlinerov festivalu – nemecké art-popovo tanečné duo ÄTNA, po ktorej dav uvarí český elektronický mág Ventolin. Pred polnocou bude festival patriť domácej Katarzii a následne austrálsko-berlínskemu techno producentovi Krisovi Bahovi. Piatkovú noc na Kriaky stage uzavrú live a dj sety v podaní producenta HRTL, španielskej dj-ky Claudie a českého selektora Trance Kafku.

Flaam začína v sobotu znieť hudbou už skoro ráno. Festivalový budíček majú na starosti miestni Dedinský rozhlas selektors svojim výberom hitov zo 60. až 80. rokov. Po doobednom sprievodnom programe sa predstaví na hlavnom stage multiinštrumentalista a bubeník Martin Kukučka so svojim sólovým projektom Drumology, po ktorom nastúpi česká gitarovka Market. Tajným čiernym koňom programu je podľa organizátorov vychádzajúca lokálna hviezda – kapela DIS IS MARKĒTA, ktorá nekonvečne pracuje so slovenským folklórom, a ktorá sa predstaví na Kriaky stage v sobotu pred ôsmou.

Pred zotmením sa na Flaame predstaví aj nórsko-nemecko-slovenské tanečné trio Ora The Molecule, no aj domáci LUVVER, ktorí prednedávnom vydali svoj debutový album IT IS VVHAT IT IS. Záver na hlavnom stage bude patriť českej bleepopovej štvorici Bert & Friends a talianskej italo disco hviezde Mind Enterprises, s ich divokým live setom.

Flaam od nedeľnej polnoci až do svitania bude patriť najmä tanečnej elektronike – koncertu talentovanej trojice meowlau x VAL, a dj a live setom mien ako sú DJ Rafo, Oliver Torr & David Herzig, Facheroia či Fleika.

Cyklojazda po technických pamiatkach aj prvý slovenský minister kultúry

Okrem hudobných interpretov čaká návštevníkov Flaamu aj pestrý sprievodný program. Ten otvorí už v piatok o piatej diskusia Čaj o piatej so spisovateľom Tomášom Ulejom, po ktorom bude nasledovať cestovateľské kino s djom a travel vloggerom Jimmym Pé.

Jedným z hlavným bodov sprievodného programu bude divadelné predstavenie Apokabaret nezávislého divadelného kolektívu Uhol_92. Post-apokalyptický divadelno-hudobný kabaret režisérky Alžbety Vrzgulovej sa na festivale predstaví v sobotu o druhej. Ešte pred ním sa však v budú môcť návštevníci festivalu vo festivalovom Maarkete dozvedieť vo dvoch workshopoch niečo o upcyklácii oblečenia, a následne v Intereztane aj niečo o využití virtuálnej reality v psychoterapii počas prednášky psychológa Martina Poláka. Na Flaam 2021 zavíta aj čestný hosť, z ktorého majú organizátori veľkú radosť.

Diskusie o nezávislom umení v totalitnom Československu sa zúčastní prvý slovenský minister kultúry Ladislav Snopko. „Myslíme si, že je dôležité neustále si pripomínať, že hoci je to často náročné, je obrovským privilégiom pracovať v kultúre a umelecky tvoriť v mladej, no predsa len demokratickej spoločnosti. Aj preto sme zvolili tému debaty o nezávislom umení a kultúre za totality, kedy nezávislí kultúrni aktéri a tvorcovia pracovali často v ilegalite a s neustálym strachom o vlastné životy a životy svojich blízkych,” hovorí Tesák.

Flaam však nechce držať svojich návštevníkov len vo festivalovom areáli Hideparku. „Nemôžeme si hovoriť nitriansky festival, ak návštevníci prídu len na Flaam a hneď preč. Preto počas sobotného rána organizujeme dve aktivity, počas ktorých sa budú môcť vydať do mesta, a niečo tam aj zažiť,” pokračuje Tesák. Spomínanými aktivitami sú cyklojazda po technických pamiatkach Nitry a túra na panoramatický vrch Zobor spolu s koncertom na jeho vrchole. Takmer 50 registrovaných účastníkov odvezie retrobus Ešelka v sobotu 10:30 spred festivalového areálu až pod samotný vrch, z ktorého je na Nitru fantastický výhľad.

Ani kus nového oblečenia pri výrobe festivalového merchandise

„Keďže sa Flaam snažíme pripravovať s čo najväčším dôrazom na ekológiu a udržateľnosť, každoročná produkcia nového merchandisu nás dlhodobo trápila,” hovorí produkčná festivalového marketu Linda Straková. Flaam preto tento rok spojil sily so spoločnosťou Textile House, vďaka čomu je celý tohtoročný festivalový merchandise kompletne upcyklovaný. Textile House počas leta vyselektoval vo svojej triediarni tričká, tašky a mnohé ďalšie kúsky, ktoré festivalový tím následne dotvoril do tohtoročnej vizuálnej identity, ktorú vytvorila Flaamu dizajnérska dvojica Andrej & Andrej. „Vďaka tejto spolupráci chceme ukázať, že aj niekoľko sto kusov festivalového merchandisu možno vytvoriť z oblečenia, ktoré už existuje,” doplnila Straková.

Pandemické obmedzenia

A ako tohtoročný Flaam ovplyvní prebiehajúca pandémia? Hoci je nitriansky okres momentálne v zelenej farbe, organizátori však chcú, aby bol festival čo najbezpečnejší, a preto podmienky vstupu na festival oproti aktuálnemu kultúrnemu semaforu sprísnili. Flaamu 2021 sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní návštevníci, návštevníci s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršieho ako 180 dní, či návštevníci s AG/PCR testom nie starším ako 72 hodín. Vďaka partnerstvu so spoločnosťami Maszaryk a Medirex bude pred festivalovým areálom v piatok od 16:00 do 22:00 a v sobotu od 10:00 do 22:00 otvorené mobilné testovacie miesto, v ktorom bude prebiehať pre návštevníkov festivalu bezplatné testovanie.

Kompletný program a viac informácií nájdete na webe festivalu www.flaam.sk a na sociálnych sieťach, nezabudnite preto sledovať FLAAM aj na Facebooku či Instagrame. Flaam festival 2021 z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Mesto Nitra.

TS festivalu FLAAM