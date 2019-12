Nitriansky festival FLAAM oživí na Vianoce storočné kino: Zaži jedinečnú párty v kultových priestoroch

Jeden z najznámejších malých na Slovensku – nitriansky Flaam – sa chce svojim fanúšikom pripomenúť aj v nefestivalovom období. Už po šiestykrát preto prichádza so zimnou klubovou verziou. Tentokrát sa festivalový tím rozhodol zorganizovať ju v atypickom priestore priamo v centre mesta. Do bývalého kina Palace v Nitre, budovy známeho slovenského architekta Friedricha Weinwurma postavenej v roku 1926, prinesie 26. decembra niekoľko popredných producentov a dj-ov súčasnej slovenskej elektronickej scény.

„Myšlienku nám vnukli organizátori Dňa architektúry, ktorým chceme veľmi poďakovať. Zároveň chceme poďakovať mestu Nitra, ktorého predstavitelia boli myšlienke naklonení,“ hovorí Marián Tesák z organizačného tímu festivalu. „Kino Palace je fantastický priestor a preto sme radi, že ho budeme môcť oživiť ešte pred jeho rekonštrukciou. Okrem dobrej párty to tiež bude možnosť nahliadnuť dnu pre všetkých “pamätníkov”, ktorí v ňom naposledy boli ako decká.”

Na evente s príznačným názvom Flaam pod jedličkou sa predstaví pätica elektronických producentov a djov, no chýbať nebude ani niekoľko čisto vianočných sprievodných aktivít. Na čo všetko sa môžete na Flaame pod jedličkou tešiť?

Jedným z najväčších ťahákov eventu bude elektronický producent Blame Your Genes, čo je projekt multiinštrumentalistu Lukáša Zdurienčíka známeho z kapely Elections In Your Deaftown. Jeho tvorba je kombináciou house, electropopu a IDM, ktorá zaujala aj v zahraničí. Dôkazom je aj fakt, že jeho posledný singel Limbo vyšiel v prestížnom nemeckom vydavateľstve Traum Schallplatten, v ktorého katalógu nájdete producentov ako Max Cooper, Parra for Cuva alebo Nathan Fake.

Ďalšou známou tvárou je organizátor a rezident známej bratislavskej techno párty Nočná a jeden z kurátorov elektronickej scény festivalu Pohoda – Matwe Kaščák. Matwe je multižánrový človek a DJ formovaný svetovými festivalmi a techno akciami, ktoré počas roka s obľubou vymetá. Okrem nich sa na Flaame pod jedličkou predstavia domáci The Rabbeats, dvojica organizátorov dnes už kultových nitrianskych elektronických párty REZONATION, tanečný projekt Italo Mario Italo či dj-set známej postavy slovenských festivalov Mareka Mikiča.

Kino Palace je jednou zo stavieb významného slovenského architekta Friedricha Weinwurma. Budova postavená v roku 1925 slúžila do roku 2006 ako kino, odvtedy je mimo prevádzky. Mesto Nitra toto leto usporiadalo architektonickú súťaž, ktorej finálnym cieľom je rekonštrukcia priestoru na kultúrne centrum. Návrhy, spolu s víťazom súťaže, nájdete tu.

