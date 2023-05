Nik nevie, čo sa stalo: Lietadlo sa k zemi rútilo šialenou rýchlosťou, všetci na palube boli mŕtvi či v bezvedomí

Lietanie v súčasnosti patrí medzi bezpečné a rýchle spôsoby prepravy. Nie vždy však let dopadne podľa predstáv. Keď v roku 1999 vzlietlo do vzduchu lietadlo N47BA, nikto nemohol tušiť, že sa z incidentu stane tragická záhada.

Lietadlo vzlietlo bez problému

Ako informuje web IFL Science, 25. októbra v roku 1999 lietadlo N47BA vzlietlo z letiska v Orlande a vznieslo sa do zvyčajnej výšky, avšak namiesto toho, aby letelo do Dallasu, ako to bolo naplánované, zrazu smerovalo ku kanadským hraniciam.

Na palube súkromného lietadla sa nachádzalo niekoľko dôležitých osôb, vrátane legendy profesionálnej golfovej asociácie Paynea Stewarta, bývalého futbalového rozohrávača Roberta Fraleyho, prezidenta golfovej agentúry Van Ardena a prítomný bol tiež Bruce Borland, architekt golfových ihrísk. V kokpite sedeli dvaja piloti, Michael Kling a Stephanie Bellegarrigueová.

Po tom, ako sa lietadlo dostalo do výšky 7 000 metrov, piloti nadviazali kontakt a potvrdili, že je všetko v norme. To však bolo naposledy, kedy sa s posádkou podarilo nadviazať komunikáciu. Po niekoľkých ďalších pokusoch šla lietadlo skontrolovať stíhačka F-16, ktorá bola neďaleko.

Bolo vydané povolenie strieľať

Plukovník Olson, ktorý F-16 pilotoval, skonštatoval, že na lietadle zvonku nie sú viditeľné žiadne poškodenia, no do kokpitu nahliadnuť nemohol. Okná boli nepriehľadné, akoby boli pokryté ľadom. Špekulovalo sa o tom, že by bolo lepšie lietadlo zostreliť skôr, ako sa dostane nad osídlenú oblasť, no Pentagon neskôr tieto tvrdenia poprel.

Vtedajší kanadský premiér Jean Chrétien ale vo svojom memoári priznal, že ak by sa lietadlo dostalo za kanadské hranice, bolo vydané povolanie strieľať. Panovali totiž obavy, že by mohlo havarovať vo Winnipegu a ohroziť obyvateľov.

Lietadlo malo palivo približne len na 4,5 hodiny letu. Po tom, ako sa minulo, začalo špirálovito klesať k zemi. Svedkovia tvrdili, že sa absolútne vymklo spod kontroly a rútilo sa nadol šialenou rýchlosťou. Lietadlo dopadlo neďaleko Južnej Dakoty, bolo absolútne zničené a zanechalo po sebe obrovský kráter.

Záhada ostáva nevyriešená

Čo sa však stalo? Odhaduje sa, že po tom, ako bol kontakt s pilotmi nadviazaný naposledy, došlo k zníženiu tlaku v kabíne. Nie je jasné, prečo k nemu došlo, isté však je, že pasažieri lietadla nemali dostatok kyslíka a upadli do bezvedomia. Od tohto momentu udržiaval lietadlo vo vzduchu autopilot, až kým sa neminulo palivo.

Záznamy z čiernej skrinky naznačujú, že v posledných minútach pred dopadom boli všetci v bezvedomí alebo už mŕtvi. Do dnešného dňa sa nepodarilo zistiť, čo presne sa udialo, a prečo.