Niektorých rozvášni ponurá romantika, iných tvrdý metal: Zistili, ktoré kapely si páry najčastejšie púšťajú pri sexe

Rebríček, ktorý v mnohých ohľadoch nemálo prekvapí. Aj tak by sa dal opísať zoznam hudobníkov a kapiel, ktoré si ľudia najčastejšie púšťajú počas milostných radovánok. Skupina odborníkov zoznam vytvorila na základe analýzy playlistov používateľov streamovacej platformy Spotify a dopytu vzorky respondentov.

Že playlisty, ktoré si vytvárate na hudobných streamovacích platformách o vás nič neprezrádzajú? Omyl. Mnohé z tých verejných sú dokonca aj predmetom skúmania rôznych organizácií. Nedávno sa napríklad americká online lekáreň ZipHealth rozhodla opýtať tisícky Američanov, aké sú ich hudobné preferencie počas pohlavného styku, píše web New Musical Express.

Hudba je pri sexe obľúbená

Ako sa ukázalo, až 47 % opýtaných respondentov počúva počas sexu hudbu. Ktorí interpreti to sú najčastejšie, možno prekvapí nejedného fanúšika hudby.

ZipHealth tiež analyzoval playlisty na najpopulárnejšej spomedzi streamovacích služieb (Spotify), pričom vzorkou boli tie, ktoré obsahovali kľúčové slová ako „sex“, „having sex“ (v preklade „mať sex“), „making love“ (v slovenčine „milovať sa“), „freaky“ („šialený“), „BDSM“ či „unprotected sex“ (v preklade „nechránený sex“).

Ako z otázok a analýzy vyplynulo, medzi najpopulárnejšie žánre počúvané pri pohlavnom styku patria pop, hip-hop a rap, no nezaostávajú ani metalové žánre.

Výsledný rebríček možno prekvapí

Spomedzi najpopulárnejších interpretov je na prvom mieste The Weeknd, ktorého nasleduje na dvojke Kanye West. Tretie miesto obsadila metalová kapela The Deftones. Tá sa ako jediný zástupca tohto žánru dokonca prebojovala do Top 10.

V zozname obľúbeného hudobného podkladu k posteľným radovánkam sa tiež umiestnili aj Kendrick Lamar, Lana Del Rey a Drake. Kompletný rebríček najobľúbenejších interpretov nájdete pod článkom.

V ZipHealth tiež zisťovali, ktorá pesnička je absolútne najväčším favoritom. Tu s prehľadom zvíťazila Nicki Minaj a jej Super Freaky Girl.

Hudba pomáha predĺžiť milostný akt

Ako sa ukázalo, vytváranie špecifických playlistov a ich počúvanie počas sexuálneho aktu môže mať viacero benefitov. Tí, ktorí počas neho počúvali prevažne hip-hop, súložili v priemere približne 31,5 minúty, energickejšie EDM zas „len“ 27,2 minúty. Tento zvyk tiež pomáha, ale aj v inej veci.

„Ľudia, ktorí uviedli, že počas sexu počúvali hudbu, boli vo všeobecnosti so svojím sexuálnym životom spokojnejší a mali dokonca pohlavný styk častejšie než tí, ktorí ju nepočúvali,“ vzišlo z prieskumu. Počúvanie hudby pri sexe tiež pomáha prekonávať úzkosť z podaného výkonu.

Top 10 najpočúvanejších interpretov pri sexe: #1 The Weeknd

#2 Kanye West

#3 The Deftones

#4 Drake

#5 Lana Del Rey

#6 Kendrick Lamar

#7 Tyler, the Creator

#8 Rihanna

#9 Taylor Swift

#10 Doja Cat

Viac z prieskumu sa dozviete na oficiálnej stránke ZipHealth, kde nájdete aj žánrové rebríčky nielen interpretov, ale aj pesničiek rozdelené tiež podľa jednotlivých kľúčových slov, ktoré online lekáreň skúmala a veľa ďalšieho.