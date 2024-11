Niektorí minú len 10-30 eur, takto ich ovplyvní zdražovanie: Slováci priznali, koľko sa chystajú utratiť na vianočné darčeky

Dávanie darčekov je síce pekné, veď vidieť radosť iného človeka naozaj stojí za to, no samotné kupovanie darčekov môže byť poriadne vyčerpávajúce, a to po fyzickej, psychickej, ale aj po finančnej stránke. Slovákov sme sa pýtali, koľko sa chystajú minúť na vianočné darčeky tento rok a či majú v pláne uťahovať si opasky vzhľadom na neustále stúpajúce ceny.

Darčeky kupujú menej ako kedysi

Ak patríte k ľuďom, ktorým samotné vymýšľanie, zháňanie a balenie darčekov spôsobuje radosť, gratulujeme a tíško obdivujeme. Vianoce na nás už teraz vyskakujú zo všetkých reklám, no spolu s nimi aj informácie o ďalšom a ďalšom zdražovaní. Rozhodli sme sa preto, že sa Slovákov opýtame, ako sú na tom s vianočnými nákupmi a či sa chystajú nakupovať šetrnejšie.

Väčšina odpovedajúcich sa zhodla v tom, že plánujú kupovať len zopár darčekov. Väčšinou len deťom, partnerovi, prípadne rodičom. Niektorí prestali kupovať darčeky dospelým úplne a kupujú už len deťom, prípadne si kúpia nejakú drobnosť pod zub. Vypúšťajú však nakupovanie darčekov širšej rodine či kamarátom. Viacerí priznali, že svoje nákupné plány nebudú meniť, a to napriek rastúcim cenám tovarov.

Tomuto trendu nerozumejú

Našlo sa niekoľko respondentov, ktorí už darčeky majú naplánované a vyjdú ich len na pár drobných, napríklad sa snažia zmestiť do 10, nanajvýš 30 eur. Iní sa chystajú minúť aj niekoľko stoviek eur. Nájdu sa takí, ktorí kupovanie drahých darov, ktoré sa iným nemusia páčiť, považujú za zbytočné vyhadzovanie peňazí. Niektorí prízvukujú, že kupujú v dostatočnom predstihu a v čase, keď je veľa vecí v akcii. Nemajú v pláne čakať na poslednú chvíľu, kedy ceny vystrelia do nebies.

Kým niektorí kupujú darčeky už len deťom, iní poukazujú na zvláštny trend tzv. tajného Santu, kedy si darčeky medzi sebou kupujú dokonca aj kolegovia v práci. Myslia si, že ak je to celé len o darčekoch, Vianoce strácajú svoje čaro a už nie sú o tom, o čom by naozaj byť mali.