Vajcia sa stávajú nedostatkovým tovarom: Ich cena stúpa a nezastavuje sa. Vianoce sa poriadne predražia

Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák upozornil, že na Slovensku môže prísť výrazný nárast cien vajec, čo spôsobuje aktuálne šírenie vtáčej chrípky zasahujúce domáci trh.

Článok pokračuje pod videom ↓

Koniec zlacňovania vajec je podľa neho už veľmi blízko, a to pre sezónne vplyvy a rastúcu nerovnováhu na európskom trhu v dôsledku ochorenia. Vajcia, ktoré majú jednu z najvyšších váh v spotrebnom koši slovenských domácností v EÚ, sa v dôsledku vtáčej chrípky stávajú nedostatkovým tovarom.

Cena vajec stále stúpa

Najväčší slovenský producent bol už nútený zrušiť chov 400-tisíc nosníc, čo znamená stratu viac než 15 % domácich kapacít. Pôvodný pokles cien vajec na Slovensku o 2,9 % sa tak pravdepodobne zmení na rast, ktorý už naznačujú najnovšie údaje. „Naši západní susedia v Česku zaznamenali medziročný pokles cien vajec až o 9,5 %, avšak aj tam ceny postupne rastú,“ uvádza Koršňák.

Priemerná cena vajec v krajinách EÚ už v 43. týždni zaznamenala rast o 2,1 %, a podobný trend je očakávaný aj u nás. Domáci obchodníci pravdepodobne začnú výpadok slovenskej produkcie nahrádzať dovozmi, ale to sa podľa Koršňáka premietne do zvýšenia cien. „V najhoršom scenári by ceny vajec mohli navýšiť infláciu až o takmer pol percenta,“ dodal s odkazom na predchádzajúce vlny vtáčej chrípky, ktoré mali významný vplyv na ceny.

Dosah rozsahu krízy stále závisí na jej intenzite a schopnosti producentov chrániť svoje chovy. No rizikom zostáva podľa analytika aj možnosť ďalšieho narušenia trhov v iných krajinách EÚ, vrátane tých s významnými exportnými kapacitami, ako sú Holandsko či Poľsko.