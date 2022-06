Niekoľko dní bývala v byte s neznámym mužom. Sama o tom však nemala ani potuchy

Zvyčajne, keď žijete vo väčšom meste a nemôžete si dovoliť vlastné bývanie, podujmete sa na spolubývanie so známymi kamarátmi, prípadne sa s niekým, kto spolubývajúcich zháňa, navzájom spoznáte. Podobne na tom bola aj používateľka sociálnej siete TikTok, kde zdieľala svoj vlastný zážitok, no s trochu odlišným koncom.

Mladá žena, ktorá si na TikToku hovorí Decarahh, sa nedávno svojim followerom posťažovala s vecou, ktorú by na vlastnej koži nechcel okúsiť nikto z nás.

Bývala sama, na zamykanie nemala dôvod

Dlhé roky bola zvyknutá na to, že svoj byt obýva aj so spolubývajúcimi, ako píše web LAD Bible. Tí sa ale časom odsťahovali a jej zostala nevyužívaná a prázdna izba nazvyš. Nových spolubývajúcich si nehľadala, chcela sa totiž osamostatniť.

Zvyknutá bola až tak, že pri akomkoľvek odchode z bytu svoj domov nezamykala. Prakticky na to ani nemala dôvod, keďže dovtedy sa u nich v bytovke nikdy nič zlé nestalo. Ak tušíte, kam to celé bude smerovať, máte pravdu.

V bytovke spozorovali neznámeho muža

Ako Decarahh vo videu vysvetlila, o tom, že sa v okolí luxusnej bytovky poneviera neznámy muž bez domova, vedela. Od správcu budovy dostali e-mailom obyvatelia dokonca aj varovanie. Ona to však nejako neriešila, pretože okolo ich bytovky denne môže prejsť niekoľko podobných ľudí, mnohí sú dokonca nebezpečnejší.

Samozrejme, jej príbeh však týmto nekončí. Zvyknutá na neustálu prítomnosť spolubývajúcich, ani pri najbližšom opustení bytu nezamkla. A to sa jej stalo osudným.

Nasťahoval sa k nej, ona o tom niekoľko dní nevedela

Bezdomovcovi sa totiž podarilo nejakým spôsobom prekĺznuť do bytovky a priamo do jej bytu. O tom ale nikto netušil a niekoľko dní dokonca ani Decarahh sama. O prieniku do bytovky by sa dokonca ani nedozvedela, keby si neprečíta ďalší mail, v ktorom správca vysvetlil, že bezdomovca sa nepodarilo nájsť a obyvatelia majú riadne zamykať svoje príbytky. No a to je vec, ktorú ona nespravila ani náhodou.

Muž s ňou v byte býval pár dní, koľko presne, to netuší, pretože bezdomovec bol naozaj nenápadný. Keď ale počula, ako sa z izby, ktorú nikto neobýval, ozýva chrápanie, okamžite zalarmovala svojho kamaráta, aby jej prišiel na pomoc. Poradil jej, aby okamžite z bytu utiekla, pričom neznámemu mužovi dala 5 minút na to, aby jej byt opustil.

Na počudovanie, táto žiadosť zabrala. Keď sa Decarahh totiž vracala naspäť, stretli bezdomovca, ako kráča oproti nim. Policajtom udalosť nenahlásila a veríme, že nie sme jediní, komu napadá otázka, prečo.