Asi málokto by sa dobrovoľne ubytoval v hotelovej izbe, kde sa skoro nedá vliezť do postele, nedajú sa zatvoriť dvere do WC, či kde zhasnutie svetla trvá celé veky. Britský umelec Christopher Samuel ale práve takú izbu navrhol pre novo otvorený dizajnový hotel Art B & B v Blackpoole a fakt, aby pobyt v ňom bol čo najmenej pohodlný, bol jeho zámer. Chce tak totiž zážitkovou formou upozorniť na prekážky, s ktorými sa denne musia potýkať ľudia na vozíku, napísal server BBC.

Samuel sám patrí k hendikepovaným a strasti života na kolieskovom kresle nespočetkrát zakúsil na vlastnej koži. Návštevníkom hotela chcel sprostredkovať pocit bezmocnosti kvôli najrôznejším bariéram pri každodenných činnostiach, ktoré vozičkári dôverne poznajú.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Christopher Samuel (@christophersamuel_), 28 Nov 2019 o 9:28 PST

Do izby tak napríklad nechal umiestniť posteľ s vysokým mantinelom, do ktorej sa dá ťažko dostať aj z nej zliezť. Spať sa v nej dá len vo skrčené polohe. Dvere kúpeľne sa nedajú kvôli úmyselne zle umiestnenej záchodovej mise zavrieť, takže si návštevníci „užijú“ pocit úplnej straty súkromia. A ak chcú dočiahnuť na toaletný papier, musia najskôr vstať.

„Viem, že to ľuďom najskôr bude pripadať zábavné, ale keď v tom v skutočnosti žijete každý deň, tak už vám to tak vtipné nepríde. Je to nepohodlné, frustrujúce a niekedy aj ponižujúce,“ povedal Samuel.

Tvorca pri navrhovaní interiéru vychádzal z vlastného zážitku, kedy v roku 2017 musel tri mesiace núdzovo bývať v hoteli, ktorý nebol bezbariérový a strávil celý čas prakticky uväznený v izbe, odkiaľ sa takmer nemohol pohnúť.

Nový hotel chce návštevníkov lákať práve na netradičné ubytovanie a ponúka tak izby s často dosť extravagantnou výzdobou či umeleckými inštaláciami. Jeho majiteľ Michael Trainor je zmierený s tým, že izbu navrhnutu Samuelom si asi pre dlhodobý pobyt nikto nevyberie. „Viac než jednu noc v ňom pravdepodobne nikto chcieť stráviť nebude. Originalita sa rýchlo opozerá,“ hovorí.