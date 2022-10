Niekedy stačia aj 3 minúty, dlhší požadujú skôr muži: Zistenia o tom, koľko by mal trvať sex, vás prekvapia

Nadia Bokody, novinárka, ktorá sa zaoberá témami feminizmu, sexu či duševného zdravia, po vlastnej skúsenosti začala hľadať odpoveď na otázku, ako dlho by mal trvať sex. Svoje poznatky a výsledky výskumu priniesla pre News.com. au a mnohých pravdepodobne prekvapia.

Začala so svojou vlastnou skúsenosťou a zdôverila sa o diametrálne odlišných predstavách, ktoré mala so svojím partnerom o tom, ako dlho by mal sex trvať. Aj keď si možno mnoho ľudí myslí, že čím dlhšie, tým lepšie, nie je to celkom tak. A tieto štúdie to iba potvrdzujú.

Stačí aj pár minút

Bokody spomenula video, ktoré sa stalo na TikToku virálnym a prinieslo predstavu mnohých žien o tom, aká je podľa nich ideálna dĺžka sexuálneho styku. Mnohé sa zhodli na tom, že ideálny čas sa pohybuje medzi 15-20 minútami. Našla sa však aj druhá strana, ktorá skutočne obľubuje dlhší sex.

Podľa zistení profesora Alfreda Kinseyho z roku 1948 sex u troch štvrtín mužov trvá niečo cez dve minúty. Bokody, ktorú bulvárny The Sun označil za sex koučku, sa ale pri svojom zbere materiálov pozrela aj na novšie výskumy.

Od troch do 7

The Journal Of Sexual Medicine v roku 2008 zverejnil štúdiu, podľa ktorej priemerný čas sexuálneho styku je od 3 do 7 minút. Zďaleka však nešlo o jedinú, ktorá sa touto témou zaoberala.

Bokody spomenula aj odborný článok zverejnený na webe PubMed, ktorý spomína širšiu škálu trvania, a to od 33 sekúnd do necelej hodiny. Podľa webu IFL Science ide o najlepšiu štúdiu svojho druhu. Zúčastnilo sa jej 500 párov z rôznych kútov sveta, ktorí dostali pomerne jednoduchú úlohu. Mali si počas jedného mesiaca merať dĺžku trvania ich sexu a údaje si zapisovať.

Vedci tak dostali pestrú škálu časových intervalov, od 33 sekúnd až po 44 minút, čo je naozaj markantný rozdiel. Napokon sa ale podarilo zistiť, že v priemere trvá sex zhruba 5,4 minúty. Viac o nej sa dočítate v našom staršom článku.

Dlhší sex požadujú muži, nie ženy

Bokody priniesla pre mnohých možno prekvapivý záver vychádzajúci z istej štúdie, ktorá tvrdí, že práve muži sú tí, ktorí požadujú dlhší sex a nie ženy. S odvolaním na výskum vysvetľuje, že za to môže byť zodpovedné aj sledovanie porna, po ktorom mnohí muži nadobudnú presvedčenie, že sex musí trvať dlho.

Toto sú údaje, ktoré tvrdia štúdie. Nezabúdajme však, že každý človek je unikátny. Preto je v každom vzťahu, aj v tom sexuálnom, dôležitá najmä komunikácia, na ktorú by ste nemali zabúdať. Iba vďaka nej dokážete skutočne zistiť, čo vášmu partnerovi skutočne vyhovuje alebo naopak, čo nie. Alebo otvoríte témy, ktoré vás možno trápia.