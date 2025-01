Niečo také by od Juraja Loja nik nečakal. Mnohých zaskočil odvážnym rozhodnutím, aký zákrok podstúpil?

Skvelý herec a otec troch detí ukázal, ako veľmi preňho znamená jeho práca. Očividne jej je naplno oddaný a herectvo jednoducho miluje. Svedčí o tom aj to, ako sa dokáže ponoriť do každej jednej úlohy, či už pred kamerou alebo na divadelných doskách. Prispel k tomu najnovšie jeden krok, ku ktorému sa nedávno uchýlil.

Chcel sa tým zbaviť stresu

Málokto by o ňom povedal, že by bol toho Juraj Loj schopný. Diváci v úspešnej relácii Záhady tela zrejme zmenia názor po tom, ako si pozrú sobotňajšie vysielanie, v ktorom bude okrem iných hosťom spomínaný herec. Ten prišiel do štúdia netradične. Zdobili ho totiž šperky, čo nie je až také nezvyčajné, no má to jeden háčik. Ukázal sa s náušnicami, ako informovali Topky.

Juraj si totiž dal prepichnúť uši, zákrok podstúpil pre úlohu v divadelnom predstavení Macbeth. Rolu si užíva plnými dúškami. „Je to obrovská zodpovednosť. Bola to 4 a pol mesačná príprava, je to krásna rola, úžasné predstavenie…“ povedal nadšene a zároveň tak prezradil dôvod, prečo sa dal na tento zákrok.

„Hrám Lady MacBeth, ktorá je žena. Povedal som si, že už toľko času som tomu venoval, keďže je to nenaučiteľný text, a keď som si predstavil, že budem v tom strese na javisku riešiť, kde mi padá náušnica, kde ju mám, tak som si povedal, že nie, budem eliminovať všetok stres,“ prezradil viac moderátorovi a hercovi Záhady tela Mariánovi Miezgovi a dodal, že to vôbec nebolelo. Dokonca tým inšpiroval jednu zo svojich dcér, ktorá sa taktiež na to dala a na druhý deň si tiež dala prepichnúť uši.

