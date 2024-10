Niečo také bizarné ste ešte nepočuli. Iveta Malachovská sa podelila o historku, z ktorej pôjdete do kolien

Známa moderátorka má za sebou zaujímavú až nezvyčajnú skúsenosť so zvieracím miláčikom. Podľa jej slov išlo o veľkého šibala, ktorý robil jednu vec. Ona tak neraz musela lietať z jednej miestnosti do druhej pre to, čo stále vykrikoval.

Článok pokračuje pod videom ↓

Iveta Malachovská sa môže pochváliť ukážkovým manželstvom. Ako sme vás informovali v článku pred pár dňami, s manželom Martinom tvoria pár už viac ako 30 rokov. Hovoria o sebe len pekne a sú príkladom pre mnohé páry. Fungujúce manželstvo však nevznikne len tak, preto Iveta dodala, čo za tým je a prezradila kľúč k šťastnému vzťahu. S úsmevom spomína nielen na časy, kedy sa zoznámila so svojím budúcim manželom, ale aj na jeden zážitok.

Domáci miláčikovia spríjemňujú chvíľky svojim majiteľom, ktorí sa neraz na nich schuti pobavia. Týka sa to i Ivety Malachovskej, ktorá v epizóde vedomostnej šou Čo ja viem s Marcelom Merčiakom prezradila, čo stvárala jej andulka, ako uvádza portál Koktejl.

Preháňala ju po dome

Fakt, že sa andulka jej rodiny naučila rozprávať, môže byť veľkým plusom, ale aj nevýhodou. V tomto prípade môže ísť o druhú možnosť. „Naša andulka sa volala Twity a naučila sa Kristíniným hlasom hovoriť mamina. Malá mrška v kuse vykrikovala mamina a ja som vždy dobehla. Kika, že čo je, ja, že však si ma volala. Ten vták ma preháňal po celom dome,” spomína Iveta na zábavný moment.

V premiérovej časti Čo ja viem, ktorú diváci uvidia v piatok 11. októbra o 20.30 h na Jednotke, si preveria svoje vedomosti okrem Ivety Malachovskej, taktiež Janka Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská. Nenechajte si ujsť ďalšie úsmevné chvíle a zaujímavé fakty v novej epizóde.