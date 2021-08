Nie sú vzrušujúce, ale trápne. 10 najväčších sexuálnych klišé z filmov, ktoré sa stále opakujú

Filmy a seriály sú častokrát plné rovnakých klišé scén, ktoré sa objavujú tak často, až ich diváci začali nenávidieť. Vybrali sme 10 ošúchaných momentov z filmových sexuálnych scén, ktoré majú ďaleko od originality, no napriek tomu ich stále na obrazovkách pravidelne vidíme.

Je nutné podotknúť, že mnohé z nich by v realite vôbec nefungovali. Koľkokrát ste sa po sexe už zahalili do bielej plachty a išli si pustiť hudbu z platne alebo celé ráno strávili v partnerovom oblečení, ktoré vám sadlo ako uliate? Keď boli použité prvýkrát, zožali obrovský úspech. Dokonca taký, že sú desiatky rokov stále rovnaké. Toto je 10 klišé scén, ktoré by sme už viac vidieť nemuseli.

Obliekanie si partnerovho oblečenia

Spravidla si dámska polovička vo filmoch vždy po sexe oblečie partnerovu košeľu, v ktorej vyzerá priam dokonalo. Je vždy presne ideálnej veľkosti na to, aby ju nemala príliš upnutú a zároveň nie je veľmi veľká, aby sa v nej hrdinka “stratila”. Ideálne si iba náhodou nešikovne zapne jeden až dva gombíky a divákom pri obrazovkách je hneď jasné, čo sa dialo, aj keď nič nevideli. Samozrejme, partner sa nikdy nesťažuje a dokonca sa nad skutočnosťou, že on musí byť stále vyzlečený, ani nepozastaví.

Jahody a ľad

Ak si chcú hrdinovia na obrazovkách spestriť svoje sexuálne chvíle nie je výnimkou, že pridajú jahody k bozkávaniu alebo kocku ľadu, ktorou behajú po partnerovom tele. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj čokoládu či šľahačku a ďalšie druhy potravín od výmyslu fantázie tvorcov. A to už radšej nehovoríme o ovocí, ktorým sa hrdinovia snažia priamo vyjadrovať svoje sexuálne narážky.

Trhanie oblečenia

Každá sekunda je vzácna. Preto keď chcú tvorcovia zobraziť veľkú vášeň medzi postavami, spravidla siahajú po scénach drsného vyzliekania oblečenia, pri ktorom lietajú gombíky, trhajú sa tielka alebo korzety z večerných šiat. Pri niektorých luxusne vyzerajúcich kúskoch oblečenia je občas k zamysleniu, či to naozaj stálo za to. Hrdinovia vo filmoch sú však nepoučiteľní a v týchto momentoch im ide skutočne iba o jedno.

Jednoduché spadnutie šiat

Ďalším špecifikom pri vyzliekaní sa počas sexuálnych scén vo filmoch je nepochybne pomalé kĺzanie šiat na podlahu. Väčšinou stačí iba mierne stiahnutie ramienok na šatách a hrdinka sa zrazu odhalí pred svojím partnerom v celej svojej kráse. V skutočnosti by to také jednoduché s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo.

Orgazmus na verejnosti

Videli ste už v reštaurácii alebo v bare ľudí, ktorí sa nedokázali ovládnuť a pred očami všetkých začnú jeden druhého uspokojovať? Samozrejme, pri všetkej tajnosti, avšak s výraznou gestikuláciou v tvári, podľa ktorej je hneď každému zrejmé, o čo ide. Tieto scény môžeme vidieť v mnohých filmoch alebo seriáloch. Takmer nikdy sa však nestane to, že príde za nimi obsluha alebo iní zákazník s upozornením, že je to nevhodné a mali by prestať.

Cigareta po sexe

Fajčenie je v mnohých prípadoch vo filmoch už klišé samé o sebe. Predstavte si tie scény, kde sú hrdinovia nervózni a tak nerobia nič iné, iba fajčia jednu cigaretu za druhou. A to sa pravidelne opakuje niekoľkokrát počas celého trvania filmu. Pretože je zbytočné, aby sa tvorcovia zamýšľali nad tým, ako tento moment ozvláštniť a radšej iba nezmyselne vložia do rúk hercom cigaretu. Nie je to výnimkou ani po sexuálnych scénach, kedy si hneď ako prvé zapália.

Zvodná bielizeň

Keď chce partnerka vo filme prekvapiť priateľa či milenca, oblečie si zvodnú spodnú bielizeň, najlepšie luxusnú a drahú, príde ku nemu domov zahalená v dlhom blejzri, ktorý si jednoducho vyzlečie alebo sa nastaví na gauč či klavír do vyzývavej polohy. Nie je výnimkou ani to, keď sa svoj plán rozhodne uskutočniť v nevhodnej situácii a namiesto súkromného divadielka pobaví aj partnerových kolegov či rodičov. Výnimkou nie je ani striptíz, ktorý je stále veľmi pôsobivo nacvičený.

Vždy rovnaké zahalenie plachtou

Keď je po, hrdinovia častokrát zostávajú zadýchaní ležať na posteli. Ona je plachtou zakrytá celá, on však iba do pol pása. Tento priam dokonalý moment, ktorý neukazuje nič viac ako by bolo vhodné sme mohli vidieť na plátnach a obrazovkách nespočetnekrát. Je rovnaký pravdepodobne v presvedčení, že stále na divákov pôsobí prirodzene alebo ho jednoducho prehliadnu. Plachta navyše často slúži aj ako náhrada za kus oblečenia, ktorý si hrdinka ovinie okolo seba, napríklad keď si ide pustiť hudbu z platne. Na prvýkrát sa ňou zahalí presne podľa svojich predstáv a vyzerá bezchybne.

Milujem ťa

Túto scénu môžeme vidieť predovšetkým v romanticky ladených filmoch alebo seriáloch. K sexu v týchto prípadoch môže dôjsť jednoducho až po tom, ako partner adresuje svojej láske túto čarovnú frázu. V tomto prípade sa stáva až akýmsi symbolom presvedčenia, že ich vzťah bude trvať naveky a preto je načase pristúpiť aj k fyzickým intímnostiam.

Muž je dominantný a žene sa to vždy páči

Toto klišé môže mať za následok aj negatívne vnímanie postavenia ženy a muža vo vzťahoch. Vo filmoch totiž často vidíme, ako je pre ženy príťažlivé, keď je drsný ku svojej partnerke a ona si to užíva aj napriek tomu, že hovorí nie. V skutočnosti by sme mohli hovoriť aj o znásilnení, pretože pri prevedení niektorých týchto scén do reality by si to žena pravdepodobne vôbec neužívala. Napriek tomu nám mnoho filmov a seriálov predkladá tento obraz ako fakt, aj keď môže byť veľmi pomýlený.