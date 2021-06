Nie je to iba La casa de papel: 10 najlepších neanglicky hovoriacich seriálov na Netflixe, ktoré vás dostanú

Streamovací gigant Netflix sa môže pochváliť bohatou ponukou filmov a seriálov vo svojej knižnici. Nájdeme medzi nimi zaujímavé snímky z celého sveta, medzi ktorými nechýbajú kvalitné seriály zo Španielska, Nemecka, severských krajín alebo Južnej Ameriky.

Rozšírte svoj repertoár na Netflixe a vychutnajte si tieto kvalitné seriály v chytľavej španielčine, nemčine, unikátnom jazyku jidiš, francúzštine alebo portugalčine. Toto je výber 10 najlepších z nich.

Nevina / El inocente (Španielsko, 2021)

ČSFD: 86 %

IMDb: 7,9/10

V uplynulých týždňoch sa v rebríčku Top 10 na Netflixe často objavoval španielsky seriál, na ktorý sa začala valiť zo všetkých strán chvála. Ak ste ho zatiaľ vynechali, určite sa prelúskajte cez jednu, dve časti a ďalej si už iba vychutnávajte, čo vám táto španielska lahôdka naservíruje. Bude sa vám to páčiť.

Hlavný hrdina sa v úvode dostáva do roztržky, po ktorej končí vo väzení za vraždu. Keď sa mu podarí dostať von, snaží sa začať žiť odznova. Najprv to vyzerá veľmi sľubne, potom však príde niečo, čo mu znova popletie život.

Ak máte radi poriadne zamotané príbehy, ktoré ale smerujú k rozumnému rozuzleniu, zvraty a prekvapenia, Nevina si vás získa a už nepustí. Diváci nešetria chválou a dokonca seriál označujú za najlepší vo svojom žánri za posledné roky. Neustále vás bude šokovať niečím novým, vždy sa však ukáže, že to majú jeho tvorcovia majstrovsky premyslené.

La casa de papel (Španielsko, 2017-2021)

ČSFD: 89 %

IMDb: 8,3/10

V Španielsku ešte na chvíľu zostaneme. Keď sa povie španielsky seriál, všetkým fanúšikov nepochybne ako prvý napadne ikonický La casa de papel, ktorý spôsobil celosvetové šialenstvo. Stal sa totiž najsledovanejším neanglicky hovoriacim seriálom v histórii Netflixu.

Skupinka charizmatických zlodejov v maskách maliara Salvadora Dalího očarila ľudí natoľko, že dokonca inšpirovala ku skutočným krádežiam. Nikomu sa však nepodarilo vymyslieť tak excelentný plán, ako samotnému Profesorovi.

Seriál dokáže rozosmiať, vytvoriť napätie, roztancovať či rozospievať, ale aj dojať a vyžmýkať z diváka všetky emócie. Tento rok nás čaká jeho vyvrcholenie a podľa zatiaľ dostupných záberov to bude poriadna nálož. A rovno v dvoch intenzívnych dávkach.

Elita / Élite (Španielsko, 2018-2021)

ČSFD: 84 %

IMDb: 7,5/10

Do tretice ku španielskej produkcii, ktorá má na Netflixe svoje hrdé a veľmi oprávnené miesto, pridávame seriál z prostredia súkromnej elitárskej školy. Nenechajte sa týmto popisom odradiť, nejde o prvoplánový seriál o živote tínedžerov.

Začína záhadnou vraždou, po ktorej sa na školskej pôde začína hľadať vinník. Okrem kriminálne ladenej zápletky seriál odkrýva aj množstvo ďalších tém, ktoré sú neuveriteľne aktuálne pre dnešnú a našu spoločnosť. Poteší aj trojica hercov, ktorá si zahrala aj v už vyššie spomínanom La casa de papel.

Dark (Nemecko, 2017-2020)

ČSFD: 84 %

IMDb: 8,8/10

Presuňme sa do nemeckej produkcie, ktorá poteší každého milovníka záhad, napätia a dokonale premyslených príbehov až do posledných detailov. V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť aj na ďalšiu tvorbu režiséra tohto seriálu Baran bo Odara, ktorá stojí tiež za to.

Pokojný život v malom mestečku naruší záhadné zmiznutie, ktoré vydesí miestnych obyvateľov. O to viac, keď sa ukáže, že sa podobný prípad odohral aj pred tridsiatimi rokmi.

Dark je výsledkom úplne prvej nemeckej produkcie Netflixu. Stavili na výborný scenár a talentovaného režiséra a to sa odzrkadlilo aj vo výsledku.

Neortodoxná / Unorthodox (Nemecko, 2020)

ČSFD: 82 %

IMDb: 8,0/10

Zostávame síce v Nemecku, ale jazykovo a kultúrne sa presúvame spoznávať komunitu ortodoxných Židov. Netflix ho priniesol v pôvodnom jazyku jidiš, a tak čaká na vás pri sledovaní skutočný zážitok.

Ortodoxní Židia nepoznajú moderné vymoženosti, akými sú smartfóny alebo internet, a to ani napriek tomu, že žijú v súčasnej dobe plnej moderných technických vymožeností. Hlavná hrdinka Esther sa však rozhodne utiecť zo svojho rodinou naplánovaného života do Berlína, kde je odhodlaná získať plnohodnotné vzdelanie na hudobnej škole.

Chasidská komunita je známa predovšetkým tvrdými náboženskými pravidlami a kultúrnym konzervativizmom, ktorý jej členovia musia dodržiavať a rešpektovať. S tým súvisí aj množstvo obmedzení, ktoré ovplyvňujú nie iba životy žien. Na Esther čaká spočiatku veľký šok, je však rozhodnutá žiť inak, po svojom. Príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami spisovateľky, ktorá sa podobným spôsobom rozhodla vymaniť z komunity.

Lupin / Arsène Lupin (2021)

ČSFD: 74 %

IMDb: 7,6/10

Netflix začal testovať na divákoch novinku a sériu francúzskeho seriálu Lupin rozdelil na dve polovice. Prvú sme mali možnosť vidieť ešte začiatkom roka, druhej sa dočkáme už o niekoľko dní.

Arsène Lupin je hrdina z francúzskych detektívok, na ktorého paralely nadväzuje pomsta hlavného hrdinu tohto zaujímavého seriálu. Ten sa podobne ako Lupin rozhodne stať zlodejom gentlemanom a bojovať za svoju pravdu.

Najkrajšia vec / Coisa Mais Linda (Brazília, 2019-2020)

ČSFD: 78 %

IMDb: 7,9/10

Oproti predchádzajúcim seriálom táto brazílska špecialita nie je tak divácky známa, ak ju však začnete pozerať, okamžite si ju zamilujete. Je zasadená do atraktívneho prostredia Rio de Janeira koncom 60. rokov, plného hudby a horúcich slnečných lúčov.

Hlavnú hrdinku opustil, podviedol a obral o peniaze vlastný manžel. Z počiatočnej hanby z toho, že je z nej opustená žena, sa rozhodne splniť si svoje sny, postaviť sa na nohy a otvoriť najlepší hudobný klub v Riu.

Seriál zaujme vizuálnou stránkou, príjemnými hercami, aj témami feminizmu a ukážkami, aké to bolo v časoch, keď mali ženy ešte menšie práve než dnes a ich jedinou úlohou bolo sedieť doma, starať sa o deti a poslušne nalievať manželovi alkohol.

Fauda (Izrael, 2015-2020)

ČSFD: 89 %

IMDb: 8,2/10

Samotný názov Fauda v arabskom preklade znamená chaos. Táto izraelská dráma ukazuje v hlavných úlohách špeciálnu jednotku armády, ktorej úlohou je infiltrácia a eliminácia teroristov na území Izraela a Palestínskej autonómie.

Lior Raz, ktorý stvárnil hlavného hrdinu a podieľal sa aj na spolupráci pri tvorbe samotného scenára seriálu, je bývalým členom tejto jednotky. Pri sledovaní tak na vás čaká dávka obrovskej autenticity.

V domácom prostredí sa navyše stal z tohto seriálu obrovský fenomén, ktorý spojil ľudí stojacich na rôznych stranách. Dominantný príbeh sleduje izraelsko-palestínsky konflikt z oboch pohľadov a ukazuje, že v skutočnosti je hľadanie mierového riešenia priam nemožné.

Sorjonen (Fínsko, 2016-2019)

ČSFD: 78 %

IMDb: 7,6/10

Nesmieme zabúdať ani na severskú produkciu. Z tejto kategórie je na Netlixe toho kvalitného oveľa viac, ale vybrali sme fínsky seriál Sorjonen, ktorého chlad pocítite na vlastnej koži.

Detektív Kari Sorjonen patrí medzi najlepších vyšetrovateľov v krajine. Po tom, ako sa jeho žena dostane z rakoviny, sa rozhodnú spoločne usadiť v malom mestečku neďaleko ruských hraníc, kde túžia nájsť pokoj. Aj toto malé mesto však ukrýva tajomné vraždy, ktoré musí vyriešiť.

Kalifat (Švédsko, 2020)

ČSFD: 91 %

IMDb: 8,2/10

Sériu uzatvárame najlepšie hodnoteným seriálom z pomedzi nich, medzi českými a slovenskými divákmi. Kalifat získal na ČSFD úctyhodných 91 % a radí sa ako 9. najlepší seriál databázy.

Švédsky seriál vo svojich ôsmych častiach rozohral viacero príbehov, ktoré prepája fanatizmus a ukazuje ho z rôznych uhlov pohľadu. Na jednej strane sú mladé dievčatá, ktoré sú pre prijatie od Boha Alaha ochotné spáchať aj atentát a opustiť svoje rodiny a na druhej žena, ktorá túži ujsť z islamského pekla a žiť úplne obyčajný život.

Silná dráma prináša množstvo zaujímavých myšlienok, pri ktorých sa divák môže pristaviť. Rovnako ho drží neustále v napätí vďaka svojej stavbe, nepredvídateľnosti a akcii, ktorá sa môže kedykoľvek skončiť peklom.