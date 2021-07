Nie je pravda, že vláda chce ľudí povinne očkovať, ide o dezinformáciu. Sme rodina podľahla tlaku antivaxerov

Nie je pravda, že vláda chce povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ide o dezinformáciu. Vo štvrtok to na pôde Národnej rady (NR) SR povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

“Chcel by som reagovať na dezinformáciu, ktorá vznikla, neviem z akého dôvodu. Je o tom, že ideme zavádzať nejaké plošné alebo povinné očkovanie. Chcel by som všetkých ubezpečiť, že to tak nie je a ani nebude,” povedal šéf rezortu zdravotníctva, pričom doplnil, že vyhlásenia o tom, že vláda chce povinne očkovať, sa nezakladajú na pravde.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš doplnil, že im je ľúto, že koaličný partner Sme rodina “začal zavádzať” a “podľahol tlaku antivaxerov”. Zdôraznil, že Slovensko sa počas leta potrebuje pripraviť na tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu. Dodal, že na aktuálnej koaličnej rade si vysvetľujú, že cieľom je zabrániť úmrtiam v nemocniciach a kolapsu zdravotníckeho systému.

Miera nezaočkovanosti sa nám môže na jeseň vypomstiť

Je naivné myslieť si, že si v lete môžeme dopriať prázdniny. Treba sa pripraviť na príchod tretej vlny pandémie a riziko omnoho infekčnejšieho delta variantu nového koronavírusu. Počas Hodiny otázok to v pléne Národnej rady povedal expremiér a minister financií Igor Matovič.

Vyhlásil, že vláda neuvažuje o povinnej štátnej karanténe, ale o domácej karanténe pre nezaočkovaných. Matovič v parlamente zastupoval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), na ktorého bolo vyžrebovaných viacero otázok k cestovaniu, hraniciam či karanténe. Premiér v odpovediach deklaroval, že všetky kroky vlády majú za cieľ ochrániť životy a zdravie ľudí.

Matovič poukázal na situáciu vo Veľkej Británii, kde delta variant spôsobil napriek vysokej miere zaočkovanosti problémy. Podotkol, že u nás je sedemkrát viac nezaočkovaných ľudí práve z rizikovej časti populácie nad 70 rokov. “Je naivné si myslieť, že si môžeme dopriať prázdniny. Ak si doprajeme teraz prázdniny a neurobíme niečo, preventívne kroky, aby sme sa chránili, potom na jeseň budeme dramaticky viac trpieť,” podčiarkol. Apeloval na poslancov, aby nestrašili ľudí štátnou karanténou, ktorú podľa jeho slov vláda nezvažuje.

Domácu karanténu môže čoskoro kontrolovať aplikácia

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský rovnako vysvetľoval poslancom opatrenia na hraniciach. Hovorí aj o zvýšení kontroly plnenia podmienok na hraniciach. Jednou z podmienok má byť preukázanie sa COVID passom, ktorý by mal obsahovať doklad o očkovaní, o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o negatívnom PCR teste. “Druhou je zaregistrovanie sa v aplikácii e-hranica,” uviedol s tým, že nezaočkovaní v nej budú musieť uviesť adresu domácej karantény. Tá by mala trvať 14 dní, no bude možné ju ukončiť skôr, a to po negatívnom PCR teste, najskôr na piaty deň.

Deklaroval tiež, že súbežne s týmito krokmi vláda pracuje aj na ďalších, medzi ktoré patrí i e-karanténa. Na dokončení aplikácie podľa neho ďalej pracujú rezort zdravotníctva, Národné centrum zdravotníckych informácií, ale aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ďalšie.