Absurdne škaredý byt za šialenú sumu: Za toto „bývanie“ si majiteľ pýta takmer 3 200 eur

Bývanie naozaj nie je lacnou záležitosťou. Niektorí majitelia si však naozaj vedia pýtať šialené pálky za byty, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu od základov. Za byt, v ktorom je sprcha v podstate súčasťou kuchyne, si majiteľ pýta takmer 3 500 dolárov.

Absurdne škaredý byt za šialenú sumu

Miniatúrny byt s príšernou dispozíciou, nachádzajúci sa v New Yorku, vyvolal podľa Mail Online poriadnu vlnu pobúrenia. Používateľ, ktorý na Instagrame vystupuje pod menom ocr_realty upozornil na to, že takmer ihneď po otvorení dverí do bytu narazíte na akoby nedokončenú sprchu, ktorá naozaj nevyzerá vábne a do priestoru sa vôbec nehodí. Olupuje sa v nej farba, chýba niekoľko kachličiek a nepôsobí príliš hygienicky.

Ani nie meter od sprchy nájdete kuchyňu, ktorá tiež nie je riešená práve najšťastnejšie. Sporák je akoby náhodne (a úplne nevhodne) umiestnený vedľa kuchynskej linky. Chladnička je tesne vedľa sprchy. Podľa prenajímateľa ale ide o modernú kuchyňu. Byt má síce samostatnú toaletu, no nie je v nej žiadne svetlo (len okno), zrkadlo, ba ani umývadlo. Za takéto „bývanie“ zaplatíte mesačne 3 495 dolárov (v prepočte takmer 3 200 eur).

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Realtor (@ocr_realty)

Tu by ste bývať nechceli

Komentáre pobúrených ľudí na seba nenechali dlho čakať. Niektorí sa vyjadrili, že majiteľ bytu by mal dostať poriadne mastnú pokutu a úrady by ho mali prinútiť, aby priestory prerobil. Niektorí zachádzajú ešte ďalej a majiteľovi prajú, aby skončil za mrežami. Nič deprimujúcejšie vraj ešte nevideli. Niektorí si myslia, že majiteľom bytu je zrejme psychiater. Ten, kto si byt za takú absurdnú sumu prenajme, sa stane subjektom jeho experimentov.

Nájdu sa takí, podľa ktorých sa ľudia nemajú prečo sťažovať. Ak by totiž nebol dopyt, majiteľ by bol nútený konať alebo aspoň znížiť cenu. Medzi komentujúcimi je aj muž, ktorý tvrdí, že býva priamo vedľa zmieňovaného bytu. Okrem škaredého interiéru sú podľa neho problémom aj pravidelné vlámačky a fakt, že s tým nikto nič nedokáže urobiť.