Nicki Minaj neverí vakcínam: Jej známemu mali po očkovaní opuchnúť semenníky

Dovolíme si tvrdiť, že každá z nepravdivých informácií či hoaxov začína slovami: „Sesternica kolegyni mojej známej sa dala zaočkovať a…“. Tieto sú väčšinou signálom, že správe netreba prikladať na hodnovernosti. Keď však s podobnými vecami začnú vychádzať aj verejne známe osobnosti s miliónmi fanúšikov po celom svete, mali by sme sa mať na pozore. Sila ich hlasu a argumentov (ktoré často tiež nie sú založené na pravde) totiž môže vyvolať viac ako len vlnu pobúrenia. Niečo podobné sa posledné dni deje aj okolo známej americkej raperky Nicki Minaj.

Raperskú hviezdu Nicki Minaj slovenským fanúšikom predstavovať netreba. Tí ju totiž poznajú veľmi dobre aj vďaka koncertu, na ktorý dlhé hodiny tunajší milovníci populárnej hudby čakali na bratislavskom zimnom štadióne v roku 2019. Koncert sa napokon neuskutočnil, čo manažment raperky odôvodnil slovami, že štadión nemá dostatok elektrickej energie, aby potiahol jej šou. Fakt, že roky pred ňou tam vystupovali rovnaké veľké hviezdy popovej scény, zrejme nikoho nezaujímal.

Zdá sa ale, že Nicki Minaj verejnosť rada zabáva svojimi často zvláštnymi argumentami. Najnovšie sa (už po niekoľkýkrát) vyjadrila, že sa odmieta dať zaočkovať, pretože kamarátovi jej bratranca sa po vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 „zväčšili semenníky a stal sa impotentným”, napísala raperka na svojom profile na Twitteri.

Správu takmer okamžite prevzali viaceré svetové médiá, pretože Minaj svojimi vyjadreniami verejnosť šokuje a nemálo aj polarizuje. Samozrejme, uviesť treba, že zaočkovať sa dá, no až vtedy, keď si celú problematiku riadne naštuduje a uzná, že je na jej vakcináciu vhodný čas.

Jeden z jej posledných tweetov na známej sociálnej sieti však mnohých pobúril a znepokojil. Ako totiž raperka uviedla, kamarát jej bratranca sa zaočkovať dal a stalo sa niečo, čo nikto nečakal. „Môj bratranec z Trinidadu sa zaočkovať nenechá, pretože jeho kamarát sa dal a stal sa z neho impotent. Jeho semenníky opuchli a o pár týždňov sa mal ženiť. Jeho nastávajúca však kvôli tomu svadbu zrušila,“ uviedla v príspevku.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021