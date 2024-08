Nevedeli sa jej dočkať, štvrtá séria Emily in Paris je ale prepadákom: Toto jej ľudia vyčítajú

Na štvrtú sériu seriálu Emily in Paris sa mnohí tešili, no pokračovanie zatiaľ čelí ostrej kritike. Podľa niektorých je to neznesiteľná nuda, iní mu vyčítajú hlavné postavy, ktoré sa zo svojich chýb nikdy nepoučia a opakujú ich dookola.

Žiaden dej a nezáživné postavy

Ako sme vás informovali, na Netflix konečne dorazilo pokračovanie obľúbeného seriálu. Štvrtá séria prinesie nové zaujímavé situácie, no mala by aj vyriešiť zápletku týkajúcu sa milostného trojuholníka, v ktorom sa Emily ocitla. Seriál sa ale momentálne z príliš pozitívnych reakcií neteší.

Na ČSFD má seriál momentálne len slabších 56 %. Na IMDb má 6,9 hviezdičiek z 10. Na Rotten Tomatoes má od kritikov 62 % a od divákov len 60 %. Niektorí píšu, že pokračovanie seriálu je výsmechom. Podľa iných je zas Emily jednoducho otravná a lezie im na nervy. Nechápu, ako je možné, že taká otravná postava sa dočkala takého marketingu.

Nezáživné ako sledovanie schnúcej farby

Niektorí kritici sa pýtajú, či si ľudia naozaj nezaslúžia niečo lepšie. Ďalší komentujú, že v každej sérii sa v podstate opakuje tá istá zápletka a postavy robia tie isté chyby, namiesto toho, aby sa poučili z predchádzajúcich skúseností.

The Guardian dokonca zašiel ešte ďalej a píše, že sledovanie seriálu je asi také vzrušujúce ako sledovanie schnúcej farby na stene. Emily in Paris prirovnáva k čiernej diere, ktorá pohltila akúkoľvek zmysluplnú zápletku a celkom jej chýba charizma. „Najvzrušujúcejšie“ sú vraj nezáživné diskusie o cenách pleťových krémov.