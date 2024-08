Na Netflix dorazil jeden z najočakávanejších seriálov tohto roka: Herečka z Emily in Paris prezradila dôležitý detail

Mnohí fanúšikovia Emily in Paris zhltli predchádzajúce tri série na jedno posedenie a konečne sa dočkali štvrtej. Na Netflixe si už môžete pozrieť prvé časti. Na čo sa môžeme tešiť?

Článok pokračuje pod videom ↓

Emily čelí nepríjemnostiam

Nejeden milovník seriálu Emily in Paris sa dnešného dňa nevedel dočkať. Aj samotný Netflix predvídal, že sa štvrtá séria stane virálnou už 5 minút po jej uverejnení. Emily Cooper (Lily Collins) nie je cudzia virálna popularita. V úvode 4. série seriálu to ale nie je niečo, čo by ju tešilo. Namiesto toho, aby sa Emily stala stredobodom ďalšej geniálnej marketingovej kampane na sociálnych sieťach, je totiž predmetom brutálne úprimného TikToku, ktorý rozbúril parížske vlny.

Dozvieme sa, čo bolo ďalej s nie práve najlepším vzťahom s rodinou jej kamarátky Camille (Camille Razat), priateľky Emilyinej parížskej lásky Gabriela (Lucas Bravo). Aby toho nebolo málo, Camillin brat zverejnil nelichotivý TikTok. Rodina obviňuje Emily z toho, že Camille na poslednú chvíľu odišla zo svadby s Gabrielom, ktorá mala byť prekvapením.

Na druhú časť si ešte počkáme

Herečka Lilly Collins ale podľa webu Grazia prezradila, že nie je všetko také temné, ako sa zdá na prvý pohľad. Vyjadrila sa, že istá zamotaná záležitosť sa napokon vyrieši. Dočkáme sa rozuzlenia milostného trojuholníka. Nebudeme ale prezrádzať viac detailov z deja, seriál si jednoducho musíte pozrieť. Zdá sa, že sa naozaj je na čo tešiť.

Niektorí zrejme nebudú mať radosť z toho, že si nebudú môcť pozrieť celú štvrtú sériu naraz. Netflix ju totiž rozdelil na dve časti. Premiéra tej druhej sa bude konať až takmer o mesiac, 12. septembra.