Neuveríte, akú prezývku dal kráľ Karol manželke Harryho. Toto si o Meghan v skutočnosti myslel

Nová kniha kráľovskej expertky Katie Nicholl s názvom The New Royals, ktorá vyšla ešte v roku 2022, odhalila prezývku kráľa Karola pre Meghan Markle. Odborníčka s pomocou rôznych zdrojov a reportérov rozoberá niektoré z najväčších momentov kráľovnej Alžbety a jej rodiny, vďaka čomu môžu fanúšikovia nazrieť do ich súkromia.

Zistili, že Meghan je schopná žena

Odborníčka tvrdí, že kráľ Karol dal Meghan istú prezývku v období, keď začínala ako pracujúca členka kráľovskej rodiny, píše Tyla. Všimol si totiž jej profesionálne vystupovanie pred verejnosťou. Expertka tiež poznamenala, že význam tejto prezývky bol zrejmý pri prvom spoločnom vystúpení Meghan po boku jej manžela princa Harryho, princa Williama a princeznej Kate počas jedného podujatia, kde sa ukázala ešte vo februári 2018.

„Podľa jedného z asistentov, nastal moment, keď si William a Kate uvedomili, že sa naplno pustia do pracovných aktivít. Cambridgovci už predtým naznačili svoj zámer byť viac než len „okrasnou kráľovskou rodinou“ a spolu s Harrym dosiahli obrovský úspech svojou kampaňou za duševné zdravie Heads Together,“ uviedla odborníčka na kráľovskú rodinu Katie Nicholl.

Odborníčka pokračovala a dodala: „Meghan však bola najväčšou hviezdou tejto štvorice. Bola vášnivá a vtipná, pričom na prezentáciu využila všetky svoje zručnosti z televízie. To bol pre Williama a Kate moment, kedy si uvedomili, že Meghan je veľmi pôsobivá, sebavedomá a schopná žena.“

Podľa expertky práve to podnietilo kráľa Karola, aby dal Meghan prezývku „volfrám“. „Kráľ Karol údajne dal svojej budúcej neveste túto prezývku pre jej húževnatosť a schopnosť odolávať ťažkostiam a rýchlo sa z nich spamätať,“ napísala. Volfrám je totiž chemický prvok, ktorý je známy svojou odolnosťou voči vysokým teplotám.

