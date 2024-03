Boli sme v klube, kde sa natáčala Vojna policajtov: Vnútro vás prenesie do deja mafiánskeho filmu, vstup prehliadnete

Košické Collosseum má vskutku jedinečnú atmosféru. Doprajete si tu zopár drinkov a zažijete pár koncertov, ktoré nie sú ničím pre slabšie povahy. Okrem iného ale zaujme tým, že sa tu natáčal slovenský film z mafiánskeho prostredia – Vojna policajtov.

V článku sa dozviete aj: čím je košické Collosseum zvláštne;

čo všetko sa v Collosseu deje;

čo ľudia vyčítajú filmu Vojna policajtov;

ako na nás film zapôsobil.

Collosseum funguje už takmer 20 rokov

Ak sa v Košiciach z Moyezovej ulice vyberiete smerom na Dominikánske námestie, všimnete si na ľavej strane kostol. Na tejto ulici vás zaujme tržnica a zopár predajní, ktoré pôsobia pomerne retro, napríklad predajňa s počítačovým príslušenstvom. Ak ale neviete, čo presne hľadáte, poľahky by vám na pravej strane mohol uniknúť posprejovaný vstup do Collossea.

Z webovej stránky podniku sa dozviete, že svoje brány pre verejnosť prvýkrát otvoril v roku 2005, budúci rok tak oslávi už úctyhodných 20 rokov svojej existencie. Collosseum sa popisuje ako miesto, kde to žije undergroundovou subkultúrou. Okrem koncertov (napríklad Ektomorf, Modré hory, Mad Sin, Agnostic Front a veľa ďalších) sa tu organizujú aj cestovateľské (ale aj iné) prednášky, výstavy, diskusie, premietanie filmov, workshopy a mnohé ďalšie podujatia. Čo sa hudby týka, na svoje si tu prídu najmä milovníci punku, metalu, hard-core či reggae.

Ešte počas svojich vysokoškolských čias som Collosseum párkrát navštívila aj ja a vždy som si odtiaľ odnášala tie najdivokejšie zážitky. Hneď po vstupe pochopíte, že toto miesto má zaujímavú atmosféru, aj keď možno nie je pre každého. Zašli sme sa tam pozrieť vo štvrtok krátko po desiatej večer. Vo veľkom priestore klubu bolo v hustom cigaretovom dyme usadených niekoľko skupiniek ľudí v dobrej nálade. Z reproduktorov sa ozývala, pochopiteľne, najmä metalová hudba.

Natáčal sa tu najnovší film z mafiánskeho prostredia

Niet sa ale čo čudovať, že si filmári tento klub vybrali ako jedno z miest, kde sa natáčal film Vojna policajtov, ktorý sa aktuálne premieta v kinách. Informáciu, že sa naozaj natáčalo aj na tomto mieste, nám potvrdil aj samotný klub. Aj keď nám k tomu momentálne viac prezradiť nemohol, boli sme sa tam po pozretí filmu Vojna policajtov pozrieť. Možno sme boli ovplyvnení filmom, no človek mal naozaj pocit, že sa premiestnil na scénu natáčania. Nie je to klub ako každý iný. Je vidieť, že jeho múry toho zažili už veľa a mohli by rozprávať. Človek by možno čakal, že každú chvíľu spoza rohu vyjde niektorý z hercov, ktorí vo filme hrali.