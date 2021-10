Netflix zmenil jednu časť Squid Game: Takto vyzerá jej nová verzia, k starej sa už nikto nedostane

Seriál Squid Game z dielne streamovacej služby Netflix si aj naďalej razí cestu na vrchol. Už čoskoro sa stane najsledovanejším seriálom, aký kedy populárny streamer vyrobil a vydal, a hovoriť sa začína už aj o druhej sérii. Či sa jej dočkáme, ukáže až čas, no už teraz dochádza minimálne k novým úpravám v deji už existujúcich epizód. Minimálne pri tejto jednej epizóde, píše web spravodajskej televízie BBC.

Hitová novinka Squid Game sa, samozrejme, nezaobišla bez problémov. Tie vyplávali na povrch len počas uplynulých dní, no nemálo pohli s verejnou mienkou. Len pred pár dňami sme vás informovali o tom, že juhokórejský seriál sa v anglicky hovoriacich krajinách dočkal veľmi nepresného prekladu, kvôli čomu diváci prišli o niekoľko dôležitých prvkov, ktoré pokojne mohli zmeniť dej seriálu. Ešte skôr ako táto malá kauza však svet obletela iná. A to fakt, že tvorcovia do jednej z epizód seriálu umiestnili telefónne číslo.

Tisícky hovorov a správ denne

Na tom by, samozrejme, nebolo nič zlé – veď telefónne čísla sa v seriáloch i filmoch objavujú pomerne často. Problémom pri čísle uvedenom v jednej z epizód seriálu Squid Game však bolo, že išlo o skutočné a funkčné číslo, no a zanietení diváci naň vyvolávali. To spôsobilo, že jeho majiteľka dostávala tisícky hovorov a textových správ denne.

„Toto číslo používam už viac než 10 rokov, takže som zostala celkom zaskočená,“ povedala portálu Money Today s tým, že denne musela rušiť aj viac ako 4-tisíc hovorov. „Najskôr som nevedela, prečo sa to deje, ale potom mi môj známy povedal, že moje telefónne číslo sa objavilo v Squid Game, no a vtedy mi to došlo,“ dodala.

Chybu napravia, žena peniaze odmieta

Juhokórejčanka, ktorá pracuje v oblasti obchodu, nechcela byť menovaná, a tak jej skutočnú identitu pozná len málokto, mohla za tieto nepríjemnosti zinkasovať až 5 miliónov wonov (zhruba 3 600 eur). Akékoľvek peniaze ale odmietla, keďže len chcela, aby to prestalo. Finančnú kompenzáciu jej vraj sľúbil aj samotný Netflix, no o akú sumu má ísť, nie je známe.

Okrem toho sa ale populárna streamovacia služba žene niekoľkokrát ospravedlnila a tiež vykonala nápravu. Okrem toho, že na sociálnych sieťach vyzvala všetkých divákov, aby na telefónne číslo nevolali, tiež z predmetnej epizódy už toto číslo aj odstraňuje. Noví diváci, ktorí Squid Game ešte nevideli, tak uvidia už celkom iné telefónne číslo na obrazovke.

Seriál Squid Game mal na Netflixe premiéru 17. septembra. Len 10 dní mu stačilo na to, aby sa z neho stal celosvetový fenomén a aby sa dostal na čelo rebríčka Top 10 aktuálne najsledovanejších seriálov.