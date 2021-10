Sledujeme úplne iný seriál. Netflix zle preložil titulky ku Squid Game, dialógy tak majú iný význam

Streamovacia služba Netflix sa teší z úspechu svojho najsledovanejšieho seriálu, aký kedy vydala. Novinka Squid Game vzala knižnice predplatiteľov doslova útokom a hovorí sa nielen o výborných výsledkoch sledovanosti, ale aj o možnom pokračovaní seriálu. Juhokórejčania však najnovšie prekvapili tým, čo zrejme nikto nečakal. Zahraniční diváci totiž podľa nich prichádzajú o dávku dôležitých detailov kvôli zlému prekladu.

Novinka Squid Game sa na Netflixe teší nemalej popularite a to aj napriek tomu, že vznikla mimo Spojených štátov amerických. Samotná krajina pôvodu hitového seriálu však nie je problémom (a ani nikdy nebola). Ako sa ukázalo, v USA si s prekladom jednotlivých replík postáv priveľa námahy nedali. Upozornila na to používateľka sociálnej siete TikTok vo svojom videu, píše web New Musical Express. Podľa Youngmi Mayer, ktorá kórejčinu ovláda plynule, je anglický preklad plný nepresností.

Ako Mayer uviedla, anglické titulky ku Squid Game sú „tak zlé“, až sa často stráca význam pôvodných replík v seriáli. „Dialógy boli napísané naozaj skvele, no len veľmi malá časť z nich boli zachovaná,“ uviedla vo svojom videu, ktoré si môžete pozrieť nižšie.

TikTokerka uviedla vo svojom videu niekoľko príkladov, kedy sa preklad úplne netrafil do toho, čo postavy skutočne povedali. Vo výsledku tak to najlepšie dostávajú len tí diváci, ktorí kórejčinu ovládajú na vynikajúcej úrovni. Jedným z príkladov bola napríklad replika preložená do angličtiny ako „Nie som génius, ale aj napriek tomu som to vyriešil“. To ale podľa nie je správny preklad, pretože postava v skutočnosti povedala: „Som veľmi múdry, len som nikdy nemal šancu študovať.“

Samozrejme, ide o hru so slovíčkami, v konečnom dôsledku sú ale práve takéto maličkosti pre samotný dej seriálu a vývoj jednotlivých postáv podstatné. Diváci tak totiž prichádzajú o ďalšie dôležité prvky, ktoré hrdinov charakterizujú a dotvárajú geniálnosť celého deja.

Mayer po tom, čo sa z jej videa stal virálny hit na TikToku, na svojom profile na Twitteri doplnila, že vie, ako mohlo ku nezrovnalostiam v preklade dôjsť. Je to podľa nej preto, že práca prekladateľov nie je verejnosťou až tak rešpektovaná a dokonca ide o platovo podhodnotené povolanie.

„Prekladatelia sú nedostatočne platení a prepracovaní a nie je to ich chyba. Je to chyba producentov, ktorí si nevážia umenie,“ vyslovila svoj názor.

