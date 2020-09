Netflix ukázal dlho očakávanú hororovú novinku. Takto bude vyzerať seriál The Haunting of Bly Manor

Po tom, čo obľúbená streamovacia služba Netflix v roku 2018 s úspechom uviedla hororový seriál The Haunting of Hill House, všetci s nadšením očakávali rovnako úspešné pokračovanie. To napokon príde tento rok a spoznáme v ňom ďalšie strašidelné sídlo.

The Haunting of Bly Manor je projektom, ktorý všetci fanúšikovia hororovej kinematografie a desivých seriálov s napätím očakávali. Netflix na ňom pracoval dlhé dva roky a už v októbri uvidíme, čo všetko nás čaká. A ako naznačuje prvý trailer, skutočne sa je na čo tešiť a milovníci hororov si prídu na svoje.

Rovnako ako v prípade Hill House, aj Bly Manor čerpá inšpiráciu z literárnej predlohy. Tou je tentokrát dielo spisovateľa Henryho Jamesa s názvom The Turning of the Screw, ktoré patrí minimálne v anglicky hovoriacich krajinách medzi populárne diela.

The Haunting of Bly Manor predstaví príbeh opatrovateľky, ktorá prichádza do veľkého rodinného sídla, v ktorom – nie veľmi prekvapivo – straší. Rovnako ako v prípade prvej série, aj druhá bude potvrdením, že to, že niečo, respektíve niekto, umrie, okamžite neznamená, že to aj naveky odišlo.

Nový príbeh prekvapí mnohými zvratmi, ľakačkovými scénami aj tým, že ponúkne opäť niečo nové a nebude to len ďalší seriál o strašidelnom dome.

Na seriálovej novinke pracuje ten istý tým, ktorý stál aj za zrodom Haunting of Hilly House. Teda jeho tvorcom je novodobý fenomén v žánri hororov – režisér a scenárista Mike Flanagan (stál napríklad aj za pokračovaním kultového The Shinning, ktoré sa v kinách objavilo minulý rok pod názvom Doctor Sleep).

V hlavných úlohách uvidíme tváre z prvej série ako Victoriu Pedretti, Henryho Thomasa, Olivera Jackson-Cohena, Kate Siegiel, Ameliu Smith, Benjamina Evana Ainswortha a mnohých ďalších. Všetkých 10 epizód Netflix do knižnice svojich predplatiteľov pridá už 9. októbra 2020.