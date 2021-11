Netflix sa pochválil s desiatkou najsledovanejších diel od začiatku svojej existencie. Víťazi prekvapia

Najväčšia a najpopulárnejšia spomedzi streamovacích služieb na svete sa už neraz pochválila so svojimi najsledovanejšími dielami, aké kedy predplatiteľom v knižnici ponúkla. Teraz ale prišla s vylepšeným spôsobom merania sledovanosti a popularity svojich diel, a preto je najnovší rebríček pomerne odlišný od tých, s ktorými sa chválila v minulosti. Ktoré sú najobľúbenejšie filmové a seriálové diela z dielne Netflixu?

Doposiaľ Netflix meral popularitu a sledovanosť svojich diel veľmi zvláštnym spôsobom. Za zhliadnutie považoval každé jedno, ktoré dosiahlo minimálne 2 minúty z celkovej dĺžky diela. Nezáležalo pritom, akú mala konkrétna epizóda seriálu alebo pôvodný film minutáž.

Nový spôsob merania sledovanosti

Ku koncu roka sa ale známa streamovacia služba rozhodla prehodnotiť svoje metriky a na sledovanosť sa bude pozerať inak, píše web LAD Bible. Po novom sa tak už bude pozerať na celkový počet zhliadnutých hodín toho-ktorého diela a v priebehu prvých 28 dní, teda prvého mesiaca od uvedenia na platforme.

Tento nový spôsob merania sledovanosti tak zmenil rebríček Netflixu zaujímavým spôsobom. Víťazi ale zostávajú prakticky nemenní.

Top 10 najsledovanejších pôvodných filmov Netflixu:

#10 The Old Guard – 186 miliónov hodín

#9 Army of the Dead – 187 miliónov hodín

#8 Enola Holmes – 190 miliónov hodín

#7 Suspended Confidential – 197 miliónov hodín

#6 6 Underground – 205 miliónov hodín

#5 The Kissing Booth 2 – 209 miliónov hodín

#4 The Irishman – 215 miliónov hodín

#3 Extraction – 231 miliónov hodín

#2 Red Notice – 277,9 miliónov hodín

#1 Bird Box – 282 miliónov hodín

Ako vyzerá seriálový rebríček, si môžete pozrieť nižšie.

Top 10 najsledovanejších pôvodných seriálov Netflixu:

#10 You (2. séria) – 457 miliónov hodín

#9 You (3. séria) – 468 miliónov hodín

#8 Maid – 469 miliónov hodín

#7 13 Reasons Why (1. séria) – 476 miliónov hodín

#6 13 Reasons Why (2. séria) – 496 miliónov hodín

#5 The Witcher (1. séria) – 541 miliónov hodín

#4 Stranger Things (3. séria) – 582 miliónov hodín

#3 Money Heist (4. séria) – 619 miliónov hodín

#2 Bridgerton (1. séria) – 625 miliónov hodín

#1 Squid Game (1. séria) – 1,6 miliardy hodín