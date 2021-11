Nový Sex v meste aj finále La Casa de Papel: 10 seriálov a filmov, ktoré streamovacie služby uvedú do konca roka

Rok 2021 sa nezadržiteľne blíži ku svojmu koncu a aj toto špeciálne obdobie, ktoré je poznačené množstvom voľných dní vďaka Vianociam, chcú vo svoj prospech využiť streamovacie služby. Tie si pokračovania svojich azda najväčších trhákov a aj lákavých noviniek nechávali v zálohe práve na čas, kedy mnohí z nás trávia voľno pred televíznymi obrazovkami.

Čo si teda pre svojich predplatiteľov na záver roka pripravili obľúbené streamovacie služby Netflix a HBO GO? Vybrali sme pre vás tie najlákavejšie filmové i seriálové novinky.

Stratení vo vesmíre (Lost In Space)

Tretia a záverečná séria sci-fi drámy odohrávajúcej sa v budúcnosti dorazí na Netflix hneď v prvý decembrový deň. Seriál sleduje príbeh rodiny Robinsonovcov, ktorej členovia mali to šťastie a podarilo sa im dostať do špeciálneho programu Jupiter 24, ktorý evakuoval vybraných ľudí zo Zeme do súhvezdia Alpha Centauri. Práve na tomto mieste sa totiž nachádza obývateľná planéta, ktorú teraz pozemšťania plánujú obývať. Pri ceste za novým domovom je ale hlavná stanica posádky napadnutá neznámym tvorom, čo spôsobí, že musia núdzovo pristáť na najbližšej planéte. Robinsonovci tak musia bojovať o prežitie na tejto novej a neznámej planéte – milióny svetelných rokov od starého aj nového domova. Finále seriálu Lost In Space Netflix uvedie 1. decembra.

Papierový dom (Money Heist/La Casa de papel)

Jedným z najväčších úspechov Netflixu je seriál Papierový dom, na ktorého záverečnú piatu sériu sa všetci tak tešili, až sa ju tvorcovia rozhodli rozdeliť na dve samostatné časti. Posledných päť epizód uvedie streamovací gigant už v piatok 3. decembra.

Voir

Aj keď december bude na Netflixe patriť najmä vianočne ladeným projektom, nájdu sa aj také, ktoré ponúkajú istý žánrový odklon. Filmovým fanúšikom bude venovaný nový dokumentárny seriál z dielne známych filmárov Davida Finchera a Davida Priora. V novinke s názvom Voir budú milovníci filmu v zbierke vizuálnych esejí skúmať známe filmové momenty, ktoré ich nadchli, zmiatli, vyzvali a navždy zmenili. Premiéra je naplánovaná na 6. decembra.

Ako to bolo ďalej (And Just Like That… )

Seriálový návrat, na ktorý čakali všetci fanúšikovia ešte viac, ako na stretnutie šiestich najznámejších televíznych priateľov. Nová kapitola Sexu v meste z produkcie HBO Max nadviaže na ikonický seriál vysielaný v rokoch 1998-2004, ktorý ženy akéhokoľvek veku a povahy nikdy neomrzí, či už ich zaujíma móda, život v New Yorku, feminizmus všedného dňa alebo ozajstní muži, nezadaní a najlepšie ideálni.

Nový 10-dielny seriál s názvom Ako to bolo ďalej opäť sleduje nerozlučné priateľstvo Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandy (Cynthia Nixon) a Charlotte (Kristin Davis) na ich zložitej životnej ceste po päťdesiatke. Podľa tvorcov môžeme očakávať romantiku, humor, starých známych (vrátane pána Božského) a úchvatné kostýmy, ktoré seriál tak preslávili. Seriálové pokračovanie Sexu v meste štartuje na HBO GO 9. decembra. Nové časti budú na platformu pribúdať v pravidelných intervaloch každý týždeň vždy vo štvrtok.

Jednoduché ako voda (Simple as Water)

HBO GO rovnako ako konkurenčný Netflix pripraví pre svojich predplatiteľov tiež niekoľko pútavých dokumentov. Jedným z nich je novinka z dielne HBO s názvom Jednoduché ako voda. Dej dokumentu majstrovsky zachytáva dôsledky vojny, odlúčenia a rozpadu rodinných vzťahov. Skúma, ako sa sýrske rodiny usilujú o normálny život, ktorý budujú od nuly. Intímny dokument oscarovej režisérky Megan Mylan sa nakrúcal v Turecku, Grécku, Nemecku, Sýrii a USA a predstavuje tiché rozjímanie o živelnom pute medzi rodičom a dieťaťom. HBO ho na svojej streamovacej platforme uvedie 9. decembra.

V nemilosti (The Unforgivable)

10. decembra bude mať premiéru aj filmová dráma s hviezdnym obsadením s názvom V nemilosti. V hlavnej úlohe uvidíme oscarovú Sandru Bullock, ktorá sa predstaví ako žena, ktorá si právom odsedela 20-ročný trest za vraždu policajta. Snahy o začatie nového života jej však kazia jej mnohé zlé rozhodnutia v živote. Odhodlá sa preto pátrať po svojej stratenej sestre, ktorú kvôli väzeniu opustila. Viac o tomto filme sa dočítate aj v našom nedávnom preview článku.

Two (Dos)

Priestor na Netflixe v rovnaký deň ako V nemilosti dostane aj nový španielsky triler s originálnym názvom Dos, teda Dvaja, o dvoch neznámych ľuďoch, ktorí sa zobudia vedľa seba v jednej posteli. Ani jeden z nich nevie, ako sa tam dostali, kto sú zač, no tá najväčšia hrôza ich ešte len čaká. Čoskoro totiž zistia, že niekto ich nielen uniesol, ale tiež ich telá zošil žalúdkami k sebe.

Zaklínač (The Witcher)

Po viac ako ročnej prestávke dostanú ďalšiu porciu poctivého fantasy aj milovníci kultového Zaklínača. Druhá séria štartuje na Netflixe 17. decembra a prinesie ešte pútavejší dej, ešte lepšie efekty a ešte vymakanejší príbeh, v ktorom sa podľa prísľubov tvorcov už toľko nebudeme strácať. Tešíte sa rovnako, ako my?

Emily In Paris (season 2)

S novými epizódami sa vráti aj milý seriál od tvorcu Sexu v meste, Darrena Stara o mladej žene Emily. Seriál s nádychom Žien z rodu Gilmorovcov a spomínaného Sexu v meste si mnohí obľúbili aj kvôli jeho oddychovému rázu. Po uvedení prvej série sa Emily In Paris niekoľko týždňov držala na popredných priečkach najsledovanejších seriálov Netflixu. Predpokladáme, že podobný úspech sa dostaví aj v prípade ďalších 10 epizód v druhej sérii. Netflix ju uvedie 22. decembra.

Don’t Look Up

O najhviezdnejšie obsadenom filme poslednej dekády ste už zrejme počuli. V hlavnej úlohe bizarnej filmovej novinky od režiséra Adama McKaya sa okrem Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence objavia aj Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Chris Evans, Ron Perlman a veľa ďalších.

Snímka sleduje príbeh dvoch astronómov, ktorí vyrážajú na mediálne turné, aby varovali ľudstvo pred smrteľnou kométou, ktorá sa rúti priamo na Zem. Nebezpečie hroziace z vesmíru ale nikoho nezaujíma a to dvojicu astronómov nesmierne prekvapuje. Tento filmový darček od Netflixu dostanú predplatitelia rovno na Štedrý deň, teda 24. decembra. O tom, že pôjde o poriadnu jazdu a nielen hviezdnu, ale aj bizarnú, svedčí aj prvý zverejnený trailer.