Ešte pred samotnou celosvetovou pandémiou nového koronavírusu bolo viac než jasné, že sa aktuálne dianie dostane aj do podoby filmu či seriálu. O sociálnej izolácii bude aj novinka z dielne streamovacej služby Netflix.

Aktuálne dianie vo svete, kedy sa mnohí z nás zo dňa deň ocitli v bezpečí svojich domovov a sociálne sa od ostatných začali dištancovať, je inšpiráciou pre televíznych tvorcov. O sociálnej izolácii totiž bude nový antologický seriál z dielne streamovacej služby Netflix. Ako informoval portál Collider, seriálovú novinku spracuje tím tvorcov stojacich za iným hitom známej streamovacej služby, Orange Is the New Black. Autorkou hlavnej myšlienky je jeho tvorkyňa Jenji Kohan.

Chcú reflektovať súčasnú realitu

O čom konkrétne seriál s názvom Social Distancing bude, zatiaľ nie je známe. Isté je, že sa ho chopia aj ostatní členovia tímu, ktorí sedem rokov pracovali na úspešnom dramatickom seriáli Orange Is the New Black nakrútenom podľa skutočného príbehu Piper Kerman.

„Našou úlohou ako rozprávačov príbehov je reflektovať realitu a v tejto novej, bizarnej a zmätenej realite, ktorú všetci prežívame, cítime vášeň pre hľadanie rôznych prepojení, kým sme všetci od seba. Toto celé nás inšpirovalo vytvorením antologického seriálu, ktorý vyrozpráva príbehy z aktuálneho sveta, v ktorom žijeme – jedinečné, osobné a hlboké ľudské príbehy, ktoré ilustrujú to, ako všetci žijeme spolu, no oddelene,“ opísali nový seriál jeho producenti na čele s Kohan.

Už na ňom pracujú

Ako zároveň producenti podotkli, všetko vzniká na diaľku, aby všetci členovia tímu zostali zdraví a v bezpečí. Vznikne tak skutočne jedinečný projekt, aký vo svete hraných seriálov nemá obdobu. Scenáristi sa fyzicky nestretávajú a všetky scenáre riešia na diaľku, herci jednotlivé scény nakrúcajú vo svojich domovoch, režisér taktiež všetku prácu koriguje z domu.

Kedy sa hotového diela dočkáme sa zatiaľ nevie, istotne však bude stáť za to si ho pozrieť. Napokon aj samotní tvorcovia tvrdia, že práve tento projekt by mohol ľuďom pomôcť prekonávať prekážky súvisiace so sociálnym izolovaním.