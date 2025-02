Netflix prichádza s českou komédiou plnou absurdného humoru: Snímka sa natáčala na Blízkom východe. Má príšerné hodnotenia

Máte radi humor českých komédií? Máme pre vás tip na jednu novinku, ktorá vás môže zabaviť už dnes večer z pohodlia vášho gauča.

Streamovacia platforma Netflix dnes uvádza novú českú komédiu Výnimočný stav od renomovaného režiséra Jana Hřebejka. Film, ktorý mal premiéru v slovenských kinách len v októbri 2024, prináša originálny pohľad na svet médií, dezinformácií a manipulácie.

Príbeh plný absurdného humoru

Hlavným hrdinom je skúsený rozhlasový reportér Karel Beran, ktorého si zahral známy český herec Onřej Vetchý. Karel počas svojho pracovného pôsobenia na Blízkom východe dostane anonymnú správu o nevere svojej partnerky Marty, ktorú stvárnila herečka Tatiana Dyková. Následne sa Karel vráti do Prahy, aby zistil pravdu. No práve vtedy v krajine, odkiaľ mal vysielať, vypukne revolúcia a všetky lety sú zrušené.

Aby si udržal svoju povesť, vymyslí bláznivý plán — začne zo svojho bytu fingovať reportáže z centra revolúcie. Pomocou kuchynských spotrebičov inscenuje dramatické scény, ktoré sledujú státisíce divákov.

Keď český rozhlas vyšle do zóny konfliktu tím, aby ho zachránil, Karel sa ocitne v slepej uličke — má priznať podvod alebo predstierať vlastný únos?

Diváci film kritizujú

Nová česká komédia bola v slovenských kinách počas jesene 2024, kedy si ju prišlo pozrieť len 7-tisíc divákov, pričom zarobila takmer 53-tisíc eur, ako uvádza UFD. Na domácom trhu sa jej darilo o čosi lepšie, podľa Box Office Mojo zarobila 800-tisíc eur.

Na portáli ČSFD získala hodnotenie 54 %, diváci nešetria kritikou: „Ten dej, tie herecké výkony, ten scenár, tak toto všetko bolo veľmi slabé.“

„Nie je to dobré, je to oveľa horšie, ako by som čakal,“ dodal ďalší divák.

Nový český film nie je len zábavnou komédiou, ale aj ostrou satirou na súčasný mediálny svet. Scenár filmu vznikol na základe úspešnej divadelnej hry. Zaujímavosťou je, že snímka sa natáčala nielen v Prahe, ale aj v Jordánsku.

Výnimočný stav si môžete pozrieť už dnes — 12. februára na Netflixe.