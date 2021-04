Netflix poriadne zainvestoval: Pripraví pokračovania hviezdne obsadenej detektívky s agentom 007

Na prelome rokov 2019 a 2020 išlo o jeden zo zjavov v programoch kín. Komediálnu krimi snímku Na nože režiséra Riana Johnsona vtedy ocenili ako diváci, tak aj kritici. Nebolo preto prekvapením, že bol zo všetkých strán záujem o pokračovanie modernej detektívky s Danielom Craigom v hlavnej úlohe. Dlho sa ale nevedelo, kde napokon pokračovanie zakotví a zdá sa, že víťaz je konečne známy.

Neuveriteľných 450 miliónov dolárov zaplatila streamovacia služba Netflix za práva na novú filmovú sériu Na nože (Knives Out), ktorej autorom je režisér Rian Johnson. Prvý diel sa stretol s pomerne veľkým diváckym úspechom, o čom svedčia aj tržby. Bolo preto len otázkou času, kedy štúdio Lionsgate, pod hlavičkou ktorého komediálna detektívka Knives Out vznikla, pripraví pokračovanie.

Sériu uvedie obľúbená streamovacia služba

To bolo napokon ohlásené, akurát sa nevedelo, či pôjde do kín, alebo si ho vezme pod ochranné distribučné krídla niektorá zo streamovacích služieb. Záujem o tento a všetky ďalšie filmy prejavilo viacero dôležitých hráčov, medzi nimi napríklad Apple, Amazon a Netflix. A práve najväčšej z nich sa práva na ďalšie snímky podarilo zakúpiť.

Znamená to teda, že ďalších dielov – áno, nebude napokon len jedno pokračovanie, ale viacero – sa dočkáme výlučne na streamovacej platforme Netflix.

Vráti sa pôvodný tím i hlavný hrdina

O nové diely chystanej série sa scenáristicky i režisérsky postará opäť Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi) , ktorý ich bude zároveň aj produkovať. Druhý diel autorskej krimi komédie Na nože na scénu opäť privedie hlavného hrdinu, detektíva Blanca v podaní niekdajšieho agenta 007, Daniela Craiga.

Komédia z roku 2019 bola v mnohých ohľadoch vzdaním holdu žánru detektívok, ktoré kedysi písala Agatha Christie a Johnsonovi a jeho tímu sa skutočne atmosféru z jej kníh podarilo na plátna i obrazovky dostať.

Aj keď zatiaľ nie je známe, o čom nové filmy budú, isté je, že sa vráti minimálne Craig a sekundovať mu budú opäť ďalšie hviezdne mená. V prvom diely sme mohli vidieť známe hollywoodske tváre, mihol sa v ňom napríklad Chris Evans (Captain America), Christopher Plummer, Michael Shannon (The Shape of Water), Don Johnson (Django Unchained), Katherine Langford (13 Reasons Why), Toni Collette (Hereditary), Jamie Lee Curtis (Halloween) a mnohí ďalší.

Detektívka Na nože zarobila celosvetovo 311 miliónov dolárov, jej rozpočet pri prvom filme bol 40 miliónov. Na úspešné tržby nadviazala aj nominácia na Oscara v kategórii Najlepší pôvodný scenár či tri nominácie na rovnako prestížny Zlatý glóbus. Niet teda divu, že o pokračovanie a celú chystanú filmovú sériu bol zo strany streamovacích služieb enormný záujem.