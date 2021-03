4. séria Príbehu služobníčky dostala nový trailer. Prvé tri epizódy vyjdú naraz, vieme, kedy ich uvedie HBO

Takmer dva roky museli fanúšikovia seriálu Príbeh služobníčky čakať na pokračovanie v nových epizódach. Tak ako mnohé iné filmové či seriálové produkcie, aj nakrúcanie úspešného a divákmi zbožňovaného dystopického seriálu ovplyvnila celosvetová pandémia. Napokon sa nové diely podarilo dokončiť a streamovacia služba Hulu ich uvedie už o pár týždňov. Pri tejto príležitosti bol zverejnený nový trailer.

Dlho očakávaná 4. séria seriálu Príbeh služobníčky (The Handmaid´s Tale) sa na obrazovky streamovacej služby Hulu dostane už 28. apríla tohto roku. Túto informáciu tvorcovia avizovali ešte koncom februára, pričom zverejnili aj krátky teaser toho, čo diváci v nových častiach môžu očakávať. Mesiac pred premiérou nových epizód ale prichádza ďalšia nálož nových záberov v takmer 2,5-minútovej upútavke. Pozrieť si ju môžete nižšie.

Čaká nás množstvo zvratov, aj smrť niektorých postáv

Ako trailer naznačuje, divákov čaká v nových epizódach boj služobníčky June (hrá ju Elizabeth Moss) s Gileádom, na pozadí ktorého chce zachrániť seba, svoju dcéru a aj ostatné ženy, ktoré boli novým režimom zotročené a znásilňované, aby pomohli opäť zaľudniť niekdajšie Spojené štáty americké.

V upútavke sme mohli vidieť hneď niekoľko dôležitých momentov a pokiaľ sa len s nami strihači traileru nehrali, tak hlavná hrdinka bude súdená, väznená, pomstí sa svojim najväčším nepriateľom, no napokon sa aj stretne so svojimi blízkymi priateľmi, ktorým sa z Gileádu podarilo uniknúť v predchádzajúcich epizódach seriálu. Okrem toho zrejme prídeme aj o niekoľko dôležitých postáv.

Nová séria aj na HBO GO

Zábery v upútavke sľubujú poriadne množstvo napätia aj dramatických momentov, teda presne toho, čo z Príbehu služobníčky urobilo medzi divákmi hit. Príbeh štvrtej série nebude založený, tak ako prvé epizódy seriálu, na rovnomennej knižnej predlohy od autorky Margaret Atwood. Tvorcovia nebudú čerpať zrejme ani z knižného pokračovania, ktoré vyšlo minulý rok pod názvom The Testaments. To sa odohráva 15 rokov po udalostiach prvej knižky. V slovenskom preklade by malo vyjsť pod názvom Svedectvá už 5. mája.

4. sériu exkluzívne na trhu v Česku a na Slovensku uvedie streamovacia služba HBO GO. Ako pre Interez potvrdila PR manažérka HBO Europe Pavla Brožková zo spoločnosti WarnerMedia, na platforme uvidíme naraz prvé tri diely deň po premiére v USA, teda 29. apríla. Zvyšných 7 epizód bude potom uvádzaných v týždňových intervaloch.

Na Slovensku prvé tri série Príbehu služobníčky odvysielal verejnoprávny RTVS na Dvojke. Na nové diely v slovenskom dabingu si ale budeme musieť zrejme počkať dlhšie.

Seriál Príbeh služobníčky štvrtou sériou neskončí. V decembri 2020 Hulu oznámilo, že si objednalo aj piatu sériu.