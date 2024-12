Veľké víno za 3,50 € a lacné menu za 3,90 €: Ceny na trhoch u našich susedov nám vyrazili dych, sú najkrajšie v Európe

Vianočná výzdoba, koledy, stretnutia s blízkymi, popíjanie horúceho vína alebo punču na zahriatie a chutné jedlo — takto by sme mohli zhrnúť atmosféru vianočných trhov, ktoré odštartovali na Slovensku, ale aj u našich susedov. Ak sa chcete tematicky naladiť na najkrajšie sviatky roka, môžete tento zážitok spojiť s krátkym výletom k niektorému z našich susedov. My sme sa vybrali na vianočné trhy do Budapešti a zostali v totálnom šoku z niektorých cien. Báli sme sa, že budú vyššie, a preto na nás čakalo veľmi príjemné prekvapenie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Návšteva vianočných trhov k tomuto obdobiu jednoducho patrí a mnohým dokáže vykúzliť tú správnu náladu. Okrem dobrôt alebo originálnych výrobkov, ktoré si tu môžete uloviť, sú miestom, kde sa stretávame so známymi, ktorých nevidíme pomaly aj celý rok. Skvelé je, že za nimi nemusíme cestovať vôbec ďaleko a môžeme si ich vychutnávať prakticky po celom Slovensku.

Najkrajšie trhy v Európe máme doma, alebo aj na skok

No ak túžite niekam vypadnúť a spojiť návštevu vianočných trhov napríklad s víkendovým výletom, hor sa do toho! Mali by ste totiž vedieť, že u našich susedov nájdete viaceré, ktoré sa pravidelne objavujú v rôznych rebríčkoch tých najlepších v celej Európe.

Napríklad, magazín The Times do svojho top zoznamu zaradil vianočné trhy v rakúskom Salzburgu, ďalej pražské alebo dokonca naše bratislavské. Tie sme navštívili hneď po otvorení aj my a pripravili pre vás prehľad cien, na ktoré sa na vianočných trhoch v Bratislave pripraviť. Teraz sme zavítali na vianočné trhy do Budapešti, ktoré sa taktiež tešia prívlastkom tých naj.

Vianočné trhy v hlavnom meste Maďarska odštartovali už v polovici novembra a nájdete ich tu na niekoľkých miestach. Medzi najvychýrenejšie sa radia tie pri Bazilike svätého Štefana, ktoré boli niekoľkokrát v rade korunované za najkrajšie v celej Európe, pripomína portál We Love Budapest.

Keď sa prejdete schodmi baziliky až k jej vchodu a pozriete sa smerom na vianočné stánky, naskytne sa vám kúzelný pohľad. V ich centre stojí do červena ozdobený vianočný stromček a na samotnej bazilike sa premieta svetelná inštalácia, na ktorej môžete v pravidelných časových intervaloch sledovať narodenie Ježiša Krista.

Ďalšie vianočné trhy v Budapešti nájdete na Vörösmartyho námestí alebo v radničnom parku Városháza, kde si môžete vychutnať aj korčuľovanie na klzisku. Ďalšiu ľadovú plochu nájdete v blízkosti námestia Hősök tere, priamo pri hrade Vajdahunyad, kde okrem samotného zážitku prináša naokolo aj nádhernú scenériu.

No už iba samotné prechádzky Budapešťou sú v tomto období ako z vianočne ladeného filmu. Okrem trhov a niekoľkých vyzdobených stromčekov naprieč mestom uchvátia aj historické budovy, ktoré sú rozžiarené množstvom svetielok. Musíme však priznať, že jedna vec tejto takmer dokonalej atmosfére chýbala, a to sneh. No možno keď sa sem vyberiete vy, budete mať viac šťastia, ako sme mali my.

Myslite na jednu vec, pretože inak na trhoch nezaplatíte

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného