Neočkovaným končia dobré časy. Vláda schválila nový Covid automat, rokovalo sa aj o celkovom lockdowne

Pandemická situácia na Slovensku sa rapídne zhoršuje, odborníci sa neboja používať silné prirovnania ako “smerujeme k humanitárnej kríze” alebo “nemocnice sú pred kolapsom”. Konzílium odborníkov navrhlo rapídne sprísnenie opatrení, o ktorom rokovala vláda. Ich hlavným cieľom je stabilizovať stav v slovenských nemocniciach.

“Dnes máme pandemický vlak rozbehnutý tak rýchlo, že keď nepribrzdíme, tak naozaj sa rútime do humanitárnej katastrofy,” vyhlásila ešte v utorok členka konzília odborníkov Alena Košťálová. Je preto zarážajúce, že sa o sprísnení opatrení nerozhodlo už v utorok.

“Najbližšie 3 týždne potrebujeme výrazne sprísniť, aby sme upokojili situáciu v nemocniciach. Stav v nemocniciach je kritický a my všetci si prajeme pekné Vianoce. Nie bez Covidu, ale stabilne a podľa pravidiel covid automatu,” prezradil ešte pred dvoma dňami premiér SR Eduard Heger.

Reakcie politikov

Minister obrany Jaroslav Naď povedal pred rokovaním vlády pred novinármi, že tri strany vládnej koalície boli pripravené schváliť opatrenia už v utorok, ale predseda SaS Richard Sulík si vyžiadal čas, aby ich ešte prebrali v strane. “Keby to bolo na mne, prijal by som opatrenia, ktoré znížia mobilitu, ale zároveň nebudú trestať zaočkovaných,” povedal minister Naď.

Ku kritike, že vláda ešte neprijala opatrenia sa pridal aj minister financií Igor Matovič. “Pre mňa osobne je to ako cez kopirák, v porovnaní s tým, čo sa dialo pred rokom,” vyhlásil Matovič. Podľa neho však na takéto konanie doplatilo mnoho ľudí svojimi životmi a zdravím. Preto pevne verí, že sa kolegovia poučili a dnes príjmu zodpovedné opatrenia. “Vieme, čo to spôsobilo, keď jeden koaličný partner od začiatku spochybňoval protipandemické opatrenia,” zdôraznil s tým, že tieto pochybnosti sa preniesli aj na ľudí.

SaS sa zdržala hlasovania pri opatreniach obmedzujúcich zaočkovaných

Automat bude prísnejší pre neočkovaných, ale zhorší sa existujúci stav aj pre očkovaných a tých, čo ochorenie prekonali, informoval Denník N. Vládna strana SaS sa zdržala hlasovania pri opatreniach obmedzujúcich zaočkovaných. “Je to v podstate lockdown pre neočkovaných. S čím máme skutočne problém, je lockdown pre očkovaných, lebo je to pre nich demotivujúce,” povedala Jana Bittó Cigániková z SaS. Rokovanie vlády opustili ministri tejto strany Mária Kolíková a Branislav Gröhling, uviedol to na tlačovej konferencii šéf SaS Richard Sulík.

Igor Matovič po rokovaní vlády nereagoval na otázky novinárov a iba pridal príspevok na sociálnu sieť. “Keď život starca nie je hodnotou. Déjà vu.”

Presné znenie nového Covid automatu zatiaľ známe nie je.

Správu budeme aktualizovať