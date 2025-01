Nenápadné nákupné centrum v Bratislave hlási nové prevádzky. Otvorí tu aj známa kaviareň, ľudí už vraj chodí viac

Koncom roka 2023 otvorilo svoje brány na Národnom futbalovom štadióne, známom aj ako Tehelné pole, nové nákupné centrum s príznačným názvom Tehelko. Pozornosť upútalo najmä tým, že sa v jeho priestoroch spolu s ním otvorila vlajková predajňa reťazca Coop Jednota, ktorý tak zároveň urobil akýsi bratislavský comeback. Zástupy netrpezlivých zákazníkov sa však nekonali.

Faktom bolo, že v čase otvorenia bolo ešte mnoho priestorov v OC Tehelko prázdne a čakali na nových nájomcov. „No, tých zákazníkov nie je veľa. Čakáme ale na otvorenie ostatných predajní, potom sa to hádam zlepší,“ povedal nám jeden zo zamestnancov pri našej návšteve vo februári minulého roka. Hlavným ťahákom mal byť poľský reťazec Galaxy Home, ktorý sa zameriava na predaj zmiešaného tovaru a mnohí ho označovali ako konkurenciu pre holandský Action.

Ako sme vás pred pár dňami informovali, ani táto vízia sa nenaplnila a poľský predajca v hlavnom meste nevydržal ani rok. Zástupcovia Galaxy Home nám prezradili, že za ich koncom stála silná konkurencia, ale tiež nezáujem zákazníkov o predávaný sortiment. Podľa nich sa tiež pod neúspech podpísala nízka návštevnosť centra. To zjavne stále neprilákalo očakávaný počet ľudí, no kompetentní hlásia pozitívny trend.

Ako nám prezradila Ivana Tittelová zo skupiny, ktorá Tehelko prevádzkuje, do leta očakávajú plnú obsadenosť obchodných priestorov vrátane toho, ktorý ostal po Galaxy Home. Uviedla tiež, že vnímajú vyšší záujem zákazníkov. „Evidujeme postupný a trvalý nárast zákazníkov nášho OC a je to tak prakticky od otvorenia. Tento trend sa zatiaľ nemení a predpokladáme, že bude pokračovať,“ uviedla pre interez.

Svoje prevádzky tu otvoria viacerí známi hráči, pričom už vo februári by sa mali kolaudovať priestory pre taliansku reštauráciu Certo a piváreň Alžbetka. „Vo februári pribudne aj čistiareň, Pizza Forza vo food courte a na jar aj obľúbená kaviareň Keps. Je to celé postupný a plynulý proces, ale predpokladáme, že do leta bude celé OC plne obsadené,“ dodala Tittelová. Novinkou budú tiež letné terasy, ktoré by mali oživiť priestory okolo nákupného centra.

To už rozbehlo aj niekoľko zaujímavých marketingových kampaní na sociálnych sieťach, ktoré v prvých mesiacoch absentovali. Sťažovali sa na to napríklad zástupcovia Coop Jednota.

„Z dnešného hľadiska vnímame, že návštevnosť našej predajne ovplyvňuje otvorenie a propagácia celého OC Tehelko. Uvedenie do užívania nebolo dostatočne spropagované, čo spôsobuje, že ľudia obchodné centrum nepoznajú,“ povedal vlani pre Hospodárske noviny Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva Coop Jednota Nové Zámky. Po pár mesiacoch pre interez uviedol, že návštevnosť postupne stúpa a situáciu vnímajú optimisticky.