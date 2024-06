Nemôžem prísť do práce, varím pivo: Vzácna tabuľka z roku 1250 pred Kristom vás šokuje tým, čo odhalila

Nový nález vápencového ostrakónu z africkej historickej lokality prezrádza viac o tom, že pivo je pre nás cennou tekutinou už celé tisícročia. O náleze informoval portál Indy100.

Pokiaľ sa v dnešnej dobe necítime na to, aby sme prišli do práce, jednoducho zdvihneme telefón, trochu znížime tón hlasu a chrapľavým tónom oznámime, že máme vysokú teplotu a nevládzeme doraziť.

Ľudia sa však v prístupe k práci veľmi nemenia. Aj naši predkovia si niektoré rána jednoducho nevládali plniť svoje pracovné povinnosti. Ako sa teda vyhovárali ľudia v minulosti, keď sa chceli takzvane „hodiť na pn-ku“?

Uštipol ma škorpión

Trochu o tejto fascinujúcej, hoci málo skloňovanej časti histórie prezrádza nový nález v podobe tabuľky. Nový prameň sa vedcom podarilo získať v egyptskej historickej lokalite Deir el-Medina, nachádzajúcej sa na západnom brehu Nílu, ktorá sa rozprestiera približne 900 kilometrov od mesta Káhira.

Z tabuľky sa vykľul vápencový ostrakón, ktorého vek vedci určili približne do roku 1250 pred Kristom (v archeologickom slovníku sa pojmom ostrakón označujú historické nálezy úlomkov, na ktorých sa objavujú rôzne značky či nápisy, poz. redaktora). Nález obsahoval aj vyrytý dátum, a to „štvrtý mesiac zimy, 24. deň“.

Zaujímavé sú samotné poznámky, ktoré sa na ostrakóne našli. Vedci po starostlivej štúdii textu odhalili, že vyryté nápisy sú v skutočnosti spísané výhovorky ľudí, ktorí sa mali spolupodieľať na výstavbe pyramíd, no neprišli do práce. S ohľadom na dnešnú dobu tak môžeme historický nález prirovnať k akejsi knihe, do ktorej si manažér zaznamenáva všetky PN-ky.

Prvá z poznámok obsahuje napríklad informáciu o pracovníkovi Pennubovi, ktorý nedorazil, pretože mal doma chorú matku. Muž menom Srb zase vedúcemu povedal, že ho uštipol škorpión. Medzi všetkými bežnými i pochopiteľnými dôvodmi však jeden vytŕča.

„Varím pivo.“

Varenie piva sa v tabuľke objavilo hneď niekoľkokrát. Z dnešného pohľadu bizarný dôvod, ktorý si našlo mnoho robotníkov, však v historickom kontexte dáva oveľa väčší zmysel.

Ako vysvetľujú vedci, pitie piva bolo významnou súčasťou egyptskej kultúry, a hlavne nevyhnutnou súčasťou života všetkých robotníkov. „V starovekom Egypte bolo pivo také nevyhnutné, že sa s ním zaobchádzalo ako s druhom jedla,“ objasňuje Britské múzeum. „Tí, ktorí stavali pyramídy v Gíze, dostávali denný prídel viac ako 5 litrov. Zároveň malo božský status: bolo spojené s niekoľkými bohmi a bohyňami.“

Múzeum nakoniec podotýka, že všetky tieto okolnosti jasne objasňujú, prečo bolo v minulosti dokonca akceptovateľné nedoraziť pre varenie piva do práce. Pivo je súčasťou toho, prečo existujú pyramídy – jedna z najimpozantnejších pamiatok v dejinách ľudstva.

Nález je k dnešnému dňu súčasťou majetku Britského múzea.