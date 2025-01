Nela Pocisková radikálne zmenila vzhľad. Fanúšikovia sú vo vytržení, vyzerá ako nová žena a nie všetkým sa to páči

Hrdá mama dvoch detičiek a stálica slovenských obrazoviek nemá o pozornosť núdzu. Fanúšikovia ju vo veľkom sledujú na sociálnych sieťach, kam pridáva rôzne novinky zo svojho života a delí sa s nimi aj o útržky zo svojej hudobnej kariéry, ktorej sa po rokoch opäť začala venovať.

V súčasnosti sa naplno venuje svojej kariére – hereckej aj speváckej. Diváci ju môžu každý pondelok a stredu sledovať na obrazovkách TV Joj v rodinnej ságe Ranč, a tí, ktorí sú fanúšikmi jej hudby, sa zas najnovšie tešia z jej nového videoklipu. Nela má toho tento rok naozaj veľa a žne úspech za úspechom, a tak nie div, že to dotiahla až na titulku obľúbeného magazínu.

Úplný opak jej bežného „ja“

Hoci sa Nela neustále mení kvôli svojim videoklipom, kde ju fanúšikovia videli napríklad s krátkymi vlasmi, či dokonca s modrými, teraz stavila presne na opačnú zmenu. Keďže je ako herečka známa svojím typickým vzhľadom, každá premena v jej podaní dosiahne efekt fíha. Inak tomu nebolo ani teraz, keď mala vlasy pri fotografovaní naopak dlhé a vlnité, pričom jej nechýbala ani ofina.

„Keď pracuješ s Elitou nemôže to inak dopadnúť,“ napísala Nela k sérii fotografií, pričom práve tá prvá skončila na obálke magazínu Eva.

Ľudia boli z jej premeny priam unesení a zaplavili jej komentárovú sekciu komplimentami. „Nela, môžeš takto vyzerať? Ja sa nehrám,“ pýtala sa žena. Ďalšia zas napísala: „Že dovi… odpadla som, brutálne.“ Tretia odkazuje: „Wau!! Neskutočný design! Nádherná žena. Bohyňa.“

V komentároch ju navyše chválili aj jej kolegyne zo šoubiznisu a nechýbali medzi nimi napríklad Ivana Gáborík, Barbora Švidraňová či Monika Szabó.

Nie všetci však s týmito názormi súhlasili a mnohí písali, že s dlhými vlasmi a takto nastajlovaná to už jednoducho nie je Nela. „Takýto outfit s Nelou ako osobou absolútne nekorešponduje, čiže je to úplne o ničom, inak outfit ako taký je pecka,“ skonštatovala fanúšička. Druhá sa pridala: „Nepáči sa mi to vôbec. Nepristane ti tento štýl za mňa.“

„Vôbec sa na seba nepodobá, originál je oveľa krajší,“ neskrývala sklamanie tretia a štvrtá zas odkázala: „Podľa mňa tie vlasy vôbec nepasujú. Krátke vlastné sú ďaleko lepšie.“