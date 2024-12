Nela Pocisková priznala problém pred Vianocami. Keďže je vo všetkom stopercentná, toto by od nej nik nečakal

Všetko, na čo siahne, premení na úspech. Speváčka a herečka sa netají tým, že je perfekcionistkou za každých okolností. Je jedno, či ide o starostlivosť o jej rozkošné deti, alebo sa sústredí na kariéru, v oboch prípadoch to robí so stopercentným nasadením. Čo sa však týka jednej veci, ktorá súvisí s najkrajšími sviatkami v roku, nie je práve najlepším príkladom pre ostatných.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dvojnásobná mamička Nela Pocisková maká na sebe, ako len môže. Svoju prácu si chce odviesť čo najlepšie a hoci deti ju pribrzdili a ukázali jej, čo je v živote najdôležitejšie, tá dravosť a snaha o dokonalosť po všetkých stránkach, v nej stále ostala. O to viac prekvapí fakt, že existuje niečo, v čom rozhodne perfektná nie je, ako potvrdila v rozhovore pre Topky.

S čím má problém pred sviatkami?

Manželka herca Filipa Tůmu má najradšej sviatky strávené v kruhu rodiny. Ako pre portál priznala, sviatky si užívajú vždy s rodičmi, pričom jeden rok sú u jej rodičov a ďalší zase u hercových. „Viac-menej sa snažíme byť so svojou rodinou, to je pre nás najdôležitejšie, keďže tie chvíle sú pre nás vzácne,“ povedala Nela, ktorá si rada vychutnáva rodinnú pohodu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Filip Tuma (@filip_tumaa)



Avšak je tu jeden detail, ktorý je pre ňu každý rok doslova výzvou. Zakaždým sa snaží, ako môže a prisahá, že to konečne zmení, no vždy to skončí rovnako. Reč je o zháňaní vianočných darčekov, ktoré zrejme prispievajú k menšiemu predvianočnému stresu. Ide o dôkaz, že aj Nela je len človek a zatiaľ, čo sa jej darí v iných oblastiach v živote, v tejto má čo doháňať.

„Každý rok si hovorím, že tento rok to už nenechám na poslednú chvíľu, že tento rok sa pripravím dopredu, a každý rok je to na poslednú chvíľu. Takže ja som taký ten Ježiško, ktorý zháňa všetko naraz a najneskôr. Ale napríklad tento rok už zopár vecí mám, čo je extrémny úspech pre mňa,“ uviedla s úsmevom.

Tento typ darčekov má rada