Nekonečné rady v Tatrách a preplnené aquaparky. Takto vyzerá tohtoročná dovolenka na Slovensku

To, že celý svet bude čeliť pandémii nového koronavírusu ešte v zimných mesiacoch nikto nevedel. Mnohí Slováci si rezervovali letné dovolenky pri mori, s ktorými sa nakoniec museli rozlúčiť. Ešte pred pár týždňami nebolo isté, či sa dostaneme toto leto k moru.

Epidemiológovia a krízový štáb aj po otvorení hraníc odporúčali ľuďom radšej do zahraničia necestovať. Niektorí sa predsa len rozhodli pre letnú dovolenku pri mori, iní si rezervovali pobyty na Slovensku, napríklad aj v populárnych Tatrách. Je však dovolenka na Slovensku bezpečnejšia?

Preplnené Tatry

Už včera sa na rôznych facebookových stránkach a v skupinách začali objavovať fotografie obrovských a dlhých radov práve v turisticky dominantných Tatrách. O dvojmetrových odstupoch môžete len snívať a rúška taktiež nosí len málokto, keďže sa jedná o exteriér, kde už nie je povinné. Facebooková stránka Nekŕmte nás odpadom zverejnila podobných fotografií hneď niekoľko. Majú stovky zdieľaní a komentárov. Rovnako aj príspevky od bežných ľudí.

Čo je bezpečnejšie?

Tatry však nie sú jedinou atrakciou, ktorá praská vo švíkoch. Podobne to vyzeralo aj v Aqua City Poprad. Keďže včera bolo na Slovensku teplo, mnoho ľudí sa rozhodlo navštíviť práve kúpaliská a aquaparky. Jedna z návštevníčok sa k celej situácii vyjadrila v popise fotografie: „Zo všetkých strán počúvame, že najbezpečnejšie je dovolenkovať na Slovensku. Toto je aktuálna foto z Aquacity Poprad. Naozaj je toto bezpečnejšie ako poloprázdna pláž a kúpanie v mori? Ja neviem…,“ uviedla v popisku k fotografii.

Cestujúci vracajúci sa z Chorvátska hovoria, že lepšiu dovolenku pri mori ešte nezažili. Pláže nie sú preplnené, v známych rezortoch je oveľa menej turistov a na plážach sa dodržiavajú odstupy a bezpečnostné opatrenia. Pre tých, ktorí si predsa len chcú užiť dovolenku na Slovensku odporúčame, aby sa najpopulárnejším miestam vyhli, pokiaľ nechcú čakať v hodinových radoch, prípadne sa v bazéne tlačiť s ďalšími desiatkami ľudí.

Ak plánujete cestovať do zahraničia, v prvom rade si zistite, či sa krajina, do ktorej cestujete nachádza na tzv. bezpečnom zozname krajín. V opačnom prípade sa po príchode musíte nahlásiť na príslušný Úrad verejného zdravotníctva a ostať v domácej karanténe. Na piaty deň budete musieť absolvovať test na Covid-19. V opačnom prípade vám hrozí pokuta do výšky 5 000 eur.