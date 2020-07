Zavrú sa v prípade druhej vlny opäť všetky školy? Gröhling vysvetlil, ako bude situáciu riešiť

16. marca sa na Slovensku celoplošne zatvorili všetky školy. Niektorí žiaci sa síce mohli 1. júna na posledné dni do lavíc vrátiť, no rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, by mali nahradiť letné školy v auguste.

Keďže išlo o úplne novú situáciu, akú Slovensko ešte v modernej histórii nezažilo, preventívne sa uzavreli všetky školy od materských až po vysoké. Išlo teda o celoplošné riešenie. Ako však informoval minister školstva Branislav Gröhling, v prípade druhej vlny už budú opatrenia iné. Na jednotlivé školy sa bude pozerať regionálne.

To znamená, že školy by sa zatvárali len tam, kde bude najväčší problém so šírením koronavírusu. Podľa ministra by totiž nebolo správne zatvárať školy napríklad v Košiciach, ak nastane problém v Bratislave. Na vyhodnotenie situácie použijú odborníci metódu na báze semaforu, kde dostanú stopku červené školy v mestách a okresoch, kde bude situácia najvážnejšia.

Opatrenia v prípade druhej vlny koronavírusu

Ako dodal, na ministerstve už teraz pripravujú kroky, ktoré by mali pomôcť školám lepšie zvládnuť prípadnú ďalšiu vlnu ochorenia COVID-19. Na konkrétnejšie opatrenia však potrebujú informácie, preto začiatkom júla spustili dotazník, ktorý mal zachytiť názory, skúsenosti a potreby s dištančným vzdelávaním. Ako už avizovali niektorí odborníci a epidemiológovia, nie je vylúčené, že keď sa ochladí, opäť sa vrátia aj povinné rúška v interiéroch. To však bude závisieť od toho, ako sa bude situácia na Slovensku vyvíjať.

Letné školy sú dobrovoľné

Momentálne si všetci žiaci užívajú zaslúžené prázdniny, no na posledné 3 týždne sa môžu vrátiť do školských lavíc. Napriek tomu, že sú letné školy dobrovoľné, záujem o ne prejavilo takmer 8 500 žiakov. Finančne ich podporí aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rezort školstva tak podporí 242 škôl, ktoré budú realizovať Letnú školu 2020 pre 8 499 detí v 577 cykloch v celkovej dĺžke trvania 19 085 hodín. Najväčší záujem o letné školy prejavili v Prešovskom kraji. Ministerstvo školstva tu podporí 43 škôl s počtom detí 1 484. Naopak, najmenší záujem bol zo škôl v Bratislavskom kraji – vzdelávať budú 445 detí v 12 školách.

Letné školy môžu žiaci navštevovať od 10. do 28. augusta 2020, vždy od pondelka do piatka. Sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Vzdelávanie bude mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Ich cieľom je aj pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy. Pomôcť by mohli aj deťom, ktoré nemali počas pandémie ani dištančné vzdelávanie.

Podmienky na výučbu detí z osád boli počas pandémie kritické

Situácia v oblasti vyučovania školopovinných detí bola počas pandémie v marginalizovaných rómskych komunitách kritická. Práve dištančné vzdelávanie totiž výraznejšie odhalilo problémy, ktorým čelia ľudia bez prístupu na internet alebo žijú v zlých ekonomických podmienkach.

Z prieskumu mimovládnej organizácie eduRoma vyplýva, že v priemere 60 percent rómskych žiakov nemalo počas dištančného vzdelávania žiadny, alebo iba veľmi ojedinelý kontakt s učiteľom. Prieskum tiež ukázal, že 70 percent žiakov z rómskych komunít sa počas krízy nezapojilo do vyučovania.

V oboch prípadoch ide prevažne o žiakov druhého stupňa (60 percent) a za nimi nasledujú žiaci prvého stupňa 40 percent. Prípadne sa títo žiaci neskôr, v posledný júnový mesiac pred skončením školského roka, rozhodli dobrovoľne navštevovať prezenčnú formu vzdelávania v škole.

Výsledky prieskumu predovšetkým z východného Slovenska ukazujú, že v niektorých konkrétnych vylúčených komunitách sa počas krízy nezapojilo do vzdelávania 90 až 100 percent žiakov. V priemere 60 percent rómskych žiakov nemalo počas dištančného vzdelávania žiadny, alebo iba veľmi ojedinelý kontakt s učiteľom.