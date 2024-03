Neďaleko Košíc má už čoskoro vzniknúť nový moderný projekt: Ľudia ho ale okamžite začali kritizovať, toto sa im nepáči

V Košickom kraji by už čoskoro mala vzniknúť nová vyhliadka, ktorá dostala pomenovanie Gloriette. Sľubuje nielen pekné výhľady, ale tak trochu aj adrenalínový zážitok. Mnohí ľudia sú ale nespokojní.

Pri Košiciach má vzniknúť nová vyhliadka

Ako informuje web Dnes 24 Košice, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka na svojom facebooku predstavil nový projekt s názvom Gloriette. Ide o vyhliadku, ktorá by mala vzniknúť v Gelnici a je súčasťou projektov podporených z výzvy Terra Incognita.

„Tentoraz predstavujem projekt v Gelnici. Vyhliadka Gloriette vzniknite v lese nad historickou časťou Gelnice, z ktorej si budete môcť vychutnať neskutočný výhľad na jedno z najstarších baníckych miest na Slovensku. Vykonzolovaná konštrukcia bude siahať do vzdialenosti 10 metrov od skalného brala, na ktorom bude ukotvená. Spodok vysunutej konštrukcie bude navyše priehľadný. Cítite už teraz ten adrenalín?“ teší sa na sociálnej sieti Trnka.

Ľuďom sa projekt nepáči

Dodáva, že projekt má slúžiť obyvateľom Košického kraja, no verí tiež, že priláka turistov, ktorých v kraji údajne každým rokom pribúda. Na projekt Gloriette bola vyčlenená dotácia vo výške 190 000 eur. Vyhliadka by mala byť hotová do dvoch rokov.

Negatívne reakcie na seba ale nenechali dlho čakať. Ľudia poukazujú napríklad na to, že cesta medzi Košicami a Gelnicou je v katastrofálnom stave a je nevyhnutné zaoberať sa aj tou. Niektorí zas kritizujú, že pôvodný turistický chodník, vedúci na miesto vyhliadky, je neschodný a neudržiavaný. Niektorým sa nepozdáva, že moderná sklenená konštrukcia sa sem nehodí. Gelnica vraj má svoju históriu a takáto vyhliadka sa sem jednoducho nehodí.

V komentároch ale padlo aj vyjadrenie, že Slováci jednoducho nie sú nikdy s ničím spokojní a aj keď vyhliadku mnohí kritizujú, nájdu sa aj takí, ktorí sa jej už nevedia dočkať.