Miliardár si na streche mrakodrapu dal postaviť vilu s bazénom a so záhradou za 18 miliónov: Nemôže však do nej ani vkročiť

Miliardári si neraz myslia, že môžu naozaj všetko. Dôkazom je indický boháč Vijay Mallya. Luxusnú vilu s bazénom a so záhradou si dal postaviť na streche mrakodrapu. Teraz tam ale nemôže ani vkročiť.

Vilu za milióny si zrejme nikdy neužije

Ak by ste mali k dispozícii naozaj veľa peňazí, kde by ste chceli bývať? Možno by sa vám zapáčil nejaký súkromný ostrov, alebo by ste si kúpili apartmán uprostred Manhattanu. Ako informuje LADbible, miliardár Vijay Mallay si dal postavil luxusné sídlo v oblakoch za 20 miliónov dolárov (v prepočte vyše 18 miliónov eur). Je ale možné, že v ňom nikdy nebude bývať. Jeho luxusná vila stojí na streche mrakodrapu Kingfisher Towers v Bengalúri v Indii a je úplne oddelená od apartmánov v budove, ktorá sa nachádza priamo pod ňou.

Prečo v nej ale Mallay nemôže žiť? Pred niekoľkými rokmi ušiel z Indie do Spojeného kráľovstva, pretože nesplácal dlhy, ktoré napokon dosiahli astronomickú výšku – viac ako 1 miliardu dolárov. Navyše, čelí rôznym obvineniam, vrátane podvodu. Minulý rok dostal britský minister bezpečnosti Tom Tugendhat otázku o vydaní Mallyu, na ktorú odpovedal, že Spojené kráľovstvo nemá v úmysle stať sa miestom, kde sa ľudia môžu vyhýbať spravodlivosti.

Zlí chlapci z Indie

Dodal, že Británia spolupracuje s Indiou, musia však byť dodržané všetky právne procesy a náležitosti. Vila v Bengalúri tak zatiaľ ostáva prázdna. Ľudia pri pohľade na ňu komentujú, že takto vyzerá život na vysokej nohe. Podľa niektorých je to dokonalá ukážka úžasnej architektúry a inovácie.

Mimochodom, ak sa o príbehu Vijaya Mallaya chcete dozvedieť viac, v roku 2020 Netflix uverejnil 3-dielny dokumentárny seriál s názvom Bad Boy Billionaires: India. Ukazuje, čo urobí s človekom korupcia a nekonečná chamtivosť.