Nechutný útok na seniorku: Mladík ju kopol do hlavy a chcel okradnúť, 69-ročná žena skončila v nemocnici

U našich susedov chcel mladík okradnúť staršiu ženu. Jeho spôsob popísala česká polícia ako úplný hyenizmus, informuje o tom na sociálnej sieti.

V českom meste Cheb 26-ročný muž bezdôvodne kopol 69-ročnú ženu do hlavy, následne sa ju pokúsil okradnúť. Podarilu sa mu však akurát jej ublížiť na zdraví, skončila v nemocnici, no on u policajtov. Kriminalisti muža ihneď po útoku zadržali a začali úkony pre podozrenie zo spáchania z obzvlášť závažného zločinu lúpeže.

1/2Naprostý hyenismus. 26letý muž v Chebu bezdůvodně kopl 69letou ženu do hlavy a pokusil se ji okrást. To se mu nepodařilo, přesto žena skončila v péči lékařů. Kriminalisté muže ihned po útoku zadrželi a zahájili úkony TŘ pro podezření ze spáchání zvl. závažného zločinu loupeže. pic.twitter.com/OkYrGyRDz1 — Policie ČR (@PolicieCZ) December 6, 2023

Na internete sa objavilo aj video z incidentu, česká polícia ho však z etických dôvodov nezverejnila a prosí, aby ho nešírili ani ostatní. „Nerobme zbytočnú „reklamu“ bezcitným agresorom, ktorí sa neštítia útočiť na seniorky,“ uviedla na sociálnej sieti X.