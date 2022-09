Nebol schopný súlože: Veľká záhada kontroverzného incestného sexu v Rode draka je vyriešená

Štvrtá časť seriálu Rod draka (House of the Dragon) vyvolala medzi fanúšikmi toľko emócií, že sa o nej hovorí aj dva týždne po odvysielaní. Ľudí zmiatla špeciálne scéna s incestom a niektorí sa nedokázali zhodnúť na tom, či vlastne Rhaenyra mala sex s Daemonom alebo nie. Túto búrlivo diskutovanú tému objasnili Emma D’Arcy, ktorí v tejto role nahradili Milly Alcock, informuje The Independent.

Ak ste najnovšiu epizódu Rodu draka videli, čakalo vás množstvo prekvapení. Dej sa posunul o desať rokov dopredu a známe tváre nahradili noví herci.

Presne to je dôvodom toho, že Milly Alcock v úlohe dospelej Rhaenyry neuvidíme. Žezlo po nej prebrali nebinárny Emma D’Arcy, ktorý na svoje oslovenie používajú zámená oni.

Nedokázal to dotiahnuť do konca

Napriek tomu, že v spomínanej štvrti časti sa oni ešte neobjavili, priniesli svoj pohľad na celú situáciu. Ak zalovíte v pamätiach, Rhaenyra počas jednej noci prišla o svoju čistotu a začínalo to intímnou scénou s jej ujom Daemonom. Táto scéna rozdelila divákov do dvoch kategórií. Kým jedna tvrdí, že k ich sexu nedošlo, podľa ďalších to dotiahli ďalej než iba k bozkom.

Emma D’Arcy prišli s novým uhlom pohľadu a prezradili ho pre The Independent. Dospeli k záveru, že Daemon to s Rhaenyrou nedokázal dotiahnuť do konca.

Pre Daemona je to veľkou témou

Dodali, že celá scéna je voľná rôznym interpretáciám, no myslia si, že impotencia je veľkou témou Daemona. Takže podľa nich je kľúčová aj pri chápaní tejto scény a momentu, prečo Daemon zrazu len tak odišiel.

Vysvetlili aj to, že pre Rhaenyru bolo jednoducho vzrušujúce, ako Daemon kritizuje jej otca, kráľa Viserysa. A práve to ju na ňom priťahovalo.

Čo sa týka Daemona, Decider cituje slová výkonného producenta seriálu Miguela Sapochnika, podľa ktorého je práve sexuálna dysfunkcia znakom ľudskosti tejto postavy. A v konečnom dôsledku dôkazom, že si uvedomil, že jeho konanie nie je správne.