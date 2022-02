Láska a sex sú hlavným motívom tejto desiatky skvelých filmov. Zabudnite na trilógiu Fifty Shades of Grey a ponorte sa do kvalitnej kinematografie, ktorá sa snaží vyhýbať klišé a ukazuje ľudské pudy a city v tej najprirodzenejšej forme.

Pred úsvitom / Before Sunrise

Náš valentínsky rebríček filmov otvárame snímkou režiséra Richarda Linklatera, v ktorej síce sex nie je dominantný ako v tých ostatných, napätie medzi ústrednou dvojicou je však cítiť aj cez obrazovky. Otvára legendárnu filmovú trilógiu, ktorá je povinnou jazdou pre všetky romantické duše. Do tohto zoznamu patrí práve kvôli vášni, ktorá po stretnutí dvoch cudzincov vo vlaku vznikne a strávia spolu nezabudnuteľných 14 hodín. Sex je tu iba naznačený, no intimita nechýba. Čo dokazuje, že v niektorých prípadoch nie je potreba ukazovať sexuálne explicitné scény a divák ich vníma intenzívne aj napriek tomu.

Rojkovia / The Dreamers

Rojkovia sú pohladením na duši každého milovníka umenia. Trojica hlavných hrdinov totiž neustále cituje alebo spomína na dôležité filmy z histórie kinematografie. Popritom sa však na pozadí študentských nepokojov dvojica súrodencov oddáva svojim sexuálnym túžbam spoločne s americkým mladíkom, ktorý sa im pripletie do cesty. Ich bohémsky život však raz musí skončiť a na trojicu čaká tvrdý pád. Medzitým však zažívajú poriadne búrlivé intímnosti.

Lie With Me

Erotická dráma, ktorej stredobodom je práve sex a je ho tu viac než dosť. Ak sa vám zdá, že je až príliš reálny, nemýlite sa. Ide totiž o film, v ktorom ho herci pred kamerou nehrali, ale skutočne predvádzali. Ako píše oficiálny distribútor filmu, sex je pre hlavnú hrdinku, ktorá pravidelne strieda partnerov s jej novým objavom, spôsobom komunikácie. A počas 93 minút komunikujú poriadne často.

Love

Artový film režiséra Gaspara Noého sa pohráva so slovom LÁSKA ako s tvrdou drogou, duševnou chorobou, ale ukazuje predovšetkým vzťahový trojuholník. O tomto filme je známe, že v ňom herci pri nakrúcaní reálne spolu súložili. Láska a sex sú v ňom hypnotické, zobrazené priam vizuálne dokonale. Všetko, čo v ňom uvidíte, je súčasťou medziľudských vzťahov, navyše zabalené do poriadne trpkej realistickej drámy, ktorá môže emocionálne bolieť. Ukazuje vášeň, ktorú majú v sebe začínajúce vzťahy, aj spomínanie na toto obdobie v čase, keď pochybujete o správnosti smerovania svojho života.

Intimita / Intimacy

Môže fungovať vzťah založený výlučne na sexe? A ako dlho? Týmto otázkam sa venuje snímka Intimita. Nebojí sa ukázať úplne všetko, čo sa ukrýva za dverami bytu, v ktorom sa mu muž a žena oddávajú. Ak ste niečo podobné zažili, pravdepodobne tušíte, že takýto „vzťah“ nemôže trvať donekonečna. V tomto prípade jeho neviazané hranice naruší mužská strana.

Mexická jazda / Y tu mamá también

Akú silu môžu mať prvé lásky? Mexická jazda je jazdou, ktorá prichádza iba raz za život. Ukazuje príbeh dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí túžia po horúcom dobrodružstve. Stretávajú vydatú a o 11 rokov staršiu Luisu, ktorú pozvú na pláž Boca del Cielo. Prekvapivo, ona pozvanie prijíma a chlapci sa nechávajú unášať vzrušujúcou jazdou na miesto, o ktorom ani netušia, či skutočne existuje. V trojici sexuálne experimentujú a plnia si svoje najhorúcejšie erotické túžby. Chlapci však netušia, že motiváciou Luisy k tomuto dobrodružstvu je smrť. Snímka so silným posolstvom napriek svojej smutnej myšlienke ukazuje stratu nevinnosti na najvzrušujúcejšej ceste života.

Below Her Mouth

Erotická dráma, ktorá okrem vášnivého dobrodružstva otvára aj tému hľadania sexuálnej identity a orientácie. Hlavná hrdinka zažíva spočiatku nevinnú aférku s mladou ženou, tá však prerastie v o niečo viac. No je zasnúbená a jej nastávajúci o ničom netuší. Zároveň sa dostáva do záujmu novej známosti, ktorá sa jej nedokáže len tak vzdať.

Sex a Lucía / Lucía y el sexo

Sex a láska sú hlavnými esenciami filmov v našom zozname a inak to nie je ani v tomto prípade. Upozorňujeme, že nejde o veselé sledovanie. Hlavná hrdinka Lucia sa po smrti svojho milenca vydáva na ostrov, ktorý realisticky vykreslila vo svojej knihe. Snímka je plná lásky, smútku, aj horúcich chvíľ, ktoré k tomu patria.

Život Adèle / La Vie d’Adèle

179 minút dlhá romanca zachytáva sexuálne dospievanie hlavnej hrdinky a všetky etapy, ktoré vzťah môže mať. Láska v akejkoľvek podobe dokáže byť plná vášne a tento film to iba potvrdzuje. Stredoškoláčka Adéle sa stretáva so zdanlivo obyčajnými strasťami dospievania, prvými sexuálnymi experimentami a skúsenosťami. Skutočný zlom však nastáva až v momente, kedy spoznáva Emmu. Ich zamilovanie prerastie až do vážneho vzťahu. Medzitým nechýba množstvo explicitných sexuálnych scén, ktoré dopomáhajú príbehu posúvať sa vpred.

Pornografický vzťah / Une liaison pornographique

Ako už sľubuje samotný názov, ide o málo známy film francúzskej produkcie, ktorý od divákov, s ktorými príde do kontaktu, dostáva pozitívne hodnotenia. Ukazuje príbeh dvojice, ktorý začína plnením ich vzájomných sexuálnych túžob, zmení sa však v niečo viac. Napriek kontroverznému názvu je zameraný predovšetkým na psychológiu postáv, ktoré vedú medzi sebou hlboké konverzácie. Dokáže mnohých zasiahnuť na tom správnom mieste, pretože otvára témy, s ktorými vo vzťahoch, či vo svojej hlave ľudia bežne bojujú.