Nebohá Gabby Petito v novoobjavenom videu opisuje, ako jej Brian ubližoval. Na tvári mala známky násilia

Prípad nezvestnej influencerky a cestovateľky Gabby Petito prednedávnom obletel celý svet. Jej bezvládne telo sa už medzičasom našlo, no okolo jej smrti sa neustále vyskytujú nové otázniky. Informuje CNN.

V jednom z našich článkov sme vás informovali o policajnom videu, ktoré sa objavilo zhruba 3 týždne pred zmiznutím Gabby. Môžeme na ňom vidieť policajtov, ktorí boli privolaní k domácemu násiliu. Hlavnými aktérmi boli práve Gabby a jej priateľ Brian. Nakoniec sa to ale celé vyriešilo dohovorom.

Verejnosť ale až doteraz nemala prístup k celému videu. V iba pár sekundovom ústržku sa Gabby priznáva, že ju jej priateľ udrel a navyše sa k nej správal násilnícky, keď ju silno držal za čeľusť. Policajti na videu jasne deklarujú, že na jej tvári sú jednoznačné známky násilia.

Ako mohla polícia tento prípad vyriešiť dohovorom, je otázne. Z videa jednoznačne vyplýva, že Gabby nebola vo svojej koži. Niekoľko týždňov po tomto incidente bola vyhlásená za nezvestnú a krátko na to bolo nájdené jej nebohé telo. Pitva potvrdila, že ide o zabitie. Odkedy však bola influencerka skutočne nezvestná je otázne.

Na Briana bol vydaný zatykač

Po dlhom váhaní policajtov bol na Briana Laundrieho vydaný zatykač, no ten je stále nezvestný, respektíve na úteku. Informovalo The Denver Post. V prípade je tak hlavným podozrivým. Jeho správanie však už od začiatku nebolo úplne v poriadku, keď o Gabby odmietal poskytnúť akékoľvek informácie nielen jej rodine, ale aj polícii. Neskôr aj on zmizol.