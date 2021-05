NCZI odpovedá na otázku, čo robiť, ak ste mali pridelený 1. termín očkovania vakcínou AstraZeneca

Slovensko pozastavilo očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca pre ľudí, ktorí ju majú dostať po prvý raz. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

“Aktuálne sa očkujú vakcínou od spoločnosti AstraZeneca ľudia, ktorí čakajú na druhú dávku tejto očkovacej látky. Očkovanie vakcínou od tejto spoločnosti pre prvoočkovaných je pozastavené. MZ v tejto chvíli zvažuje viaceré alternatívy, ako budeme na Slovensku v tejto veci postupovať,” uviedla.

Rezort aktuálne kompletizuje všetky odborné stanoviská. O ďalších krokoch bude informovať počas tohto týždňa. Národné centrum zdravotníckych informácií dnes informovalo, že na prvú dávku očkovania AstrouZenecou je v najbližších dňoch pridelený termín 1 183 ľuďom. Tieto termíny im nebudú zrušené a pokiaľ sa rozhodnú očkovanie využiť, môžu tak urobiť. Ostatní budú v čakárni automaticky presunutí na iné vakcíny. Záujemcovia o očkovanie, ktorým podľa veku vychádza očkovanie látkou AstraZeneca tak nemusia nič robiť, nemusia sa znova registrovať, budú presunutí automaticky.

Výber vakcín od 1. júna

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje registráciu na očkovanie, v rámci ktorej by si občania mohli voľne vybrať vakcíny na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Možnosťou by boli aj neregistrované vakcíny. Vakcínou od AstraZenecy by sa na Slovensku malo očkovať aj ďalej. Avizoval to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pred stredajším rokovaním vlády.

“Budeme pracovať na tom, aby občan mal voľný výber vakcín vrátane neregistrovaných,” informoval s tým, že na nábeh tohto systému potrebujú približne dva až tri týždne, teda by mohol fungovať od 1. júna.

Na margo pozastavenia očkovania prvou dávkou látky od spoločnosti AstraZeneca šéf rezortu zdravotníctva uviedol, že jedným z menej závažných dôvodov je úmrtie, ktoré sa stále prešetruje. “Hlavný dôvod je, že tých očkovacích látok nie je dostatok,” povedal. Osoby, ktoré majú mať druhú dávku tejto vakcíny, ju dostanú. Ľudia, ktorí mali dostať prvú dávku tejto látky, dostanú vakcínu od spoločnosti Pfizer. Rezort plánuje zapojiť do očkovania aj všeobecných lekárov pre dospelých. “Do portfólia dostanú všetky druhy vakcín okrem Pfizeru,” dodal Lengvarský.