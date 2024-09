Návštevník vyhodil vrecko s chrumkami a spôsobil ekosystémový chaos. Jedna z najväčších jaskýň sveta mala vážny problém

Naša planéta je doslova zaplavená odpadom. Preto sa nám môže zdať, že odhodené obyčajné vrecko s chrumkami nemusí byť zásadným problémom. Ak sa ale nechá vo významnom jaskynnom systéme, môže nastať ekosystémový chaos. A to sa, žiaľ, aj udialo.

Vrecko s Cheetos

Ako píše portál IFL Science, vrecúško s populárnymi americkými chrumkami Cheetos bolo odhodené v najväčšej a najznámejšej jaskyni komplexu Carlsbad Caverns, nachádzajúceho sa v štáte USA Nové Mexiko. Konkrétne ho objavili vo Veľkej komore, ktorá sa radí medzi najväčšie jaskynné komory na svete. Jaskynný systém je pritom zaradený do svetového zoznamu UNESCO.

6. septembra sa na sociálnej sieti Facebook objavil príspevok, v ktorom jaskynný komplex informoval o náleze otvoreného vrecúška so syrovými chrumkami. Spracovaná kukurica bola zmäkčená vlhkosťou jaskyne a vytvorila tak prostredie pre mikrobiálny život a plesne.

Mohlo narušiť ekosystém

Potravina na miesto tiež láka jaskynné cvrčky, ale aj roztoče, pavúky či muchy, pričom sa donesené jedlo začne ich prostredníctvom šíriť po okolí jaskyne.

„Z pohľadu človeka sa môže rozsypané vrecko s občerstvením zdať triviálne, ale život v jaskyni môže zásadne zmeniť,“ vysvetlili správcovia jaskyne.

Rozhodli sa preto rýchlo problém odstrániť. Trvalo 20 minút, kým sa im podarilo vyzbierať všetky chrumky, a tiež odstrániť vznikajúce plesne na povrchu jaskyne. Teraz dúfajú, že to stačilo a vyhli sa tak trvalému dosahu na ekosystém jaskyne.

Kvôli človeku zavreli slávnu jaskyňu

Jaskyne sú vo všeobecnosti veľmi zraniteľným prostredím, keďže sú odrezané od vonkajšieho sveta a často v nich žijú endemické živočíchy či organizmy, ktoré sú veľmi citlivé na zmenu prostredia.

Dobrým príkladom toho, aké zraniteľné jaskyne sú, je aj príklad slávnej jaskyne Lascaux, nachádzajúcej sa na juhozápade Francúzska, kde sa nachádzajú slávne prehistorické jaskynné maľby. Po jej objavení prúdili do jaskyne tisíce turistov, čím sa zvýšila vlhkosť a teplota, a to vytvorilo prostredie pre rast húb a lišajníkov, ktoré začali maľby poškodzovať. Odborníci sa preto rozhodli jaskyňu pre verejnosť uzatvoriť, aby sa 18-tisíc rokov staré umenie zachovalo aj do budúcnosti.

O uzatvorení Carlsbad Caverns sa ani po incidente s chrumkami Cheetos neuvažuje. Správcovia chceli len upozorniť návštevníkov, aby si dávali pozor na svoje veci a nezanechávali v krehkom ekosystéme po sebe stopy. Taktiež si nemyslia, že by návštevník vrecko s chrumkami zahodil úmyselne, skôr to vyzerá na to, že mu vypadlo.

Hlavnú jaskyňu Carlsbad Caverns počas sezóny navštívi denne aj tisíc ľudí. Štandardné vstupné stojí 15 dolárov.