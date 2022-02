Naučí vás základy zvrhlých erotických „hrátok“ BDSM: Kórejská novinka na Netflixe búra mýty z Fifty Shades of Grey

Kórejská kinematografia sa prostredníctvom Netflixu dostáva čoraz bližšie k európskemu, a teda aj slovenskému divákovi. Po obrovskom úspechu seriálu Squid Game sa na jeho titulnej stránke častejšie objavujú diela tejto produkcie. Aktuálne aj pikantná novinka s názvom Láska a putá (Love and Leashes) s dávkou humoru, ktorá nápadne pripomína známu filmovú trilógiu, avšak je podľa hodnotení lepšia, dokonca s edukačnými prvkami, a snaží sa rúcať mýty, ktoré sú o BDSM v spoločnosti zakorenené aj vďaka niektorým filmom.

„Nasaďte si to. Nie som vaša pani, ale som zvedavá,“ hovorí dominantná hlavná hrdinka svojmu novému bojazlivému submisívnemu kolegovi, podávajúc mu masku na oči predtým, než zamkne dvere na svojej pracovni. Napriek tomu, že sa takmer trasie od strachu, neváha plniť jej vzrušujúce požiadavky.

Ich vzťah začína v momente, kedy omylom otvorí jeho balíček kvôli podobnosti mien. Nachádza sa v ňom obojok s ostňami a keď ho uvidí, niečo sa v nej pohne. Rozhodne sa s mladíkom zblížiť.

Doma zadá do vyhľadávača pojmy ako dominantný a submisívny, a začne si zisťovať viac o BSDM praktikách. Zisťuje, že zapadajú do konceptu ich dvoch. Ona je dominantnou ženou a jej kolega zas submisívnym mužom. Zvedavo si zapne edukačné video, ktoré je príručkou aj pre divákov, dokonca si urobí poznámky.

Nový Fifty Shades of Grey? Nie.

S kolegom si vytvoria „vzťah“ založený na príkazoch a ich plnení. Určia si pravidlá a rovnako aj záchranné slovo, ktoré ich hru kedykoľvek automaticky ukončí. Pravdepodobne ste si pri týchto motívoch okamžite spomenuli na knižnú a filmovú trilógiu Fifty Shades of Grey. Napriek tomu, že majú podľa opisu veľa spoločného, v mnohom líšia. A to je podstatné.

Kórejská snímka Láska a putá sa namiesto erotického trileru kategorizuje ako romantická komédia, čo o nej nepochybne platí. A líšia sa aj hodnotenia, ktoré tieto filmy dostali, či už od divákov alebo kritikov. Kým snímky Fifty Shades patria do kategórie slabšie hodnotených, v tomto prípade je to o niečo pozitívnejšie.

Rúca stereotypy a mylné predstavy

Napríklad britský NME filmu udelil 4 hviezdičky z 5, Ready Steady Cut zas píše, že ide o ambicióznu a dobre zvládnutú snímku. Okrem toho, vyzdvihuje jej snahu o rúcanie stereotypov na poli BDSM a mylné predstavy, ktoré o jeho praktikách môže verejnosť mať. V skutočnosti totiž nejde o žiadnu kompenzáciu svojich tráum či „choré“ správanie. Rovnako je mýtom aj to, že city a pocity tu nezohrávajú žiadnu úlohu. Portál KDrama Stars označil snímku ako „perfektný romantický film pre dospelé publikum“.

A taký je aj jeho konečný signál, ktorý vysiela svojim divákom. Kým už spomínaná trilógia mylne prezentovala BDSM ako akúsi neskrotnú dominanciu muža nad ženou, v tomto prípade skúma sadizmus, masochizmus a uspokojovanie týchto chúťok pomocou sexuálnych hier tým najdôležitejším, na čo by sa pri týchto praktikách nemalo zabúdať – súhlasom a rešpektovaním oboch zo strán.

Zameriava sa na súhlas oboch strán

Samotné role sú tu obrátené, než by možno naša spoločnosť očakávala. Žena je dominantná a muž zas ten, ktorý sa necháva podriaďovať jej rozkazom. Samozrejme, vtedy, keď to on uzná za vhodné a do takej miery, ako to obom vyhovuje. Nechýbajú rôzne scény zväzovania, používanie obojka, pút, bičíka či ďalších sexuálnych hračiek.

Tieto dôležité motívy ho odlišujú od ostatných filmov tejto kategórie, ktoré ste mali možnosť vidieť. Nechýbajú v ňom ani edukačné časti, ktoré vysvetľujú, čo to vlastne BDSM je a akých pravidiel by sa partneri mali držať. Je dôležité, že otvára tému súhlasu, ktorý by v akomkoľvek vzťahu mal byť samozrejmosťou, aj keď má ísť v tomto prípade spočiatku „iba“ o plnenie najtajnejších túžob hlavných postáv. Okrem toho upozorňuje aj na ďalšie riziká týchto praktík a ukazuje, aká dôležitá je dôvera.

Skôr príjemná oddychovka, než vážny erotický film

Snímka prináša niekoľko posolstiev, zároveň aj úsmevných momentov, ktoré ju zaraďujú do žánru komédie. Vychádza z rovnomenného digitálneho komiksu a vznikla pod režisérskou taktovkou tvorcu Hyeon-jin Parka, ktorého diela pravdepodobne nie sú medzi slovenskými divákmi veľmi známe, patria však medzi divácky kladne hodnotené.

Ak hľadáte tip na filmovú oddychovku alebo romantickú komédiu s nezvyčajným námetom, film Láska a putá môže byť pre vás príjemným osviežením. Ak sa obávate kórejského herectva či dialógov, na aké nie sme zvyknutí, ústredná herecká dvojica predvádza svoje role podľa slov kritikov viac než dobre, preto môže pomôcť divákom zblížiť sa s ich spôsobom hrania.