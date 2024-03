Natáčali v ňom reality show, Angličania doň natlačili milióny: Slovenskú historickú budovu teraz čaká ďalšia dražba

Azda málokto vie, že neďaleko Topoľčian, v obci Šalgovce, sa nachádza historický kaštieľ z 18. storočia, ktorý si prešiel pomerne zaujímavým vývojom. Nový život mu chceli vdýchnuť ambiciózni Briti, ich plány napokon stroskotali a v súčasnosti čaká budovu ďalšia dražba. Informuje o tom portál Index.

Natáčali tu aj reality show

Historická budova z 18. storočia dostala nový život vďaka Angličanke Ann Darellovej, ktorá si ho spolu s manželom vyhliadla ako ideálnu investičnú príležitosť. Predmetom podnikania malo byť poskytovanie hotelierskych služieb, pričom pár do kaštieľa investoval vtedy ešte milióny slovenských korún. „V pláne mali vybudovanie barokového parku, minizoo, wellnessu, kina, kongresovej haly a ďalšieho menšieho hotela, ktorý by ponúkal lacnejšie ubytovanie,“ priblížil Index.

Z ambícií však podľa dostupných informácií skresala najprv slovenská byrokracia, neskôr odvrátená stránka domácej nátury. Celý proces dokonca monitorovali kamery a v roku 2007 uzrela svetlo sveta reality show, ktorá zachytávala manželov pri krokoch od kúpy až po prestavbu. Seriál odvysielala britská televízia Channel 4. Nuž, pozitívna reklama pre Slovensko to teda nebola.

„Darrellovci museli riešiť napríklad krádeže alkoholu personálom. Hneď počas prvej noci, keď v hoteli nikto nebol, zasa zmizol záhradný nábytok. Stratili sa im aj dve šteniatka, jedno našli obesené, druhé zabité v priekope,“ uvádza v článku Index. Šokovaná tunajším prostredím napokon v roku 2008 Ann Darellová zo Slovenska odišla a kaštieľ ostal v prevádzke. Biznisový model sa neukázal ako dlhodobo udržateľný, až skončil v konkurze.

Nového majiteľa budova nenašla ani v dražbe a v súčasnosti čaká na ďalší pokus. Už 19. marca sa za cenu 495-tisíc eur bude hľadať záujemca, no nepredpokladá sa, že by to dopadlo inak ako naposledy.