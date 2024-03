V centre Bratislavy už legendárnu odevnú značku nenájdete: Jej tržby tu dlhodobo klesali, dôvodom sú aj nákupné centrá

Medzi najtradičnejších predajcov na domácom odevnom trhu patrí aj značka Ozeta. Produkty s dlhou tradíciou si našli svojich obľúbencov prakticky vo všetkých kútoch Slovenska vrátane Bratislavy. Mnoho zákazníkov bolo zvyknutých, že takúto predajňu nájdu napríklad aj na Špitálskej ulici v centre mesta. To je však už minulosťou, informovali o tom Hospodárske noviny.

Pohltili ju nákupné centrá

Dobrou správou je, že Ozeta na našom trhu nekončí, iba optimalizuje sieť svojich predajní. Tá v centre mesta bola podľa zistení HN s najväčšou pravdepodobnosťou nerentabilná, nakoľko v tejto lokalite zaznamenávala dlhodobý pokles tržieb a znižujúci sa záujem zákazníkov. „Vzhľadom na otvorenie ďalších predajní v blízkom okolí v obchodných centrách Nivy a Central sme dlhodobo zaznamenávali pokles tržieb v predajni na Špitálskej,“ upresnila konateľka spoločnosti, Jana Pecsérke Kubranská.

Okrem blízkosti nákupných centier a ďalších prevádzok hral rolu dozaista aj komfort nakupujúcich. V Starom meste je vo všeobecnosti väčší problém s parkovaním, čo spomínané pohodlie znižuje a tým odrádza potenciálnych klientov v návšteve. Práve na tieto faktory dopláca aj niekedy vychýrená Obchodná ulica spolu s ďalšími, ktoré sa nachádzajú v centre mesta. Ozeta sa tak spolu s inými prevádzkami prispôsobila trendu, v rámci ktorého sa obchody presúvajú do nákupných centier.

Navyše, už čoskoro odevný výrobca plánuje otvorenie ďalších predajní, konkrétne to bude v Košiciach a Nitre. „Zvažujeme možnosť otvorenia ešte ďalších predajní na Slovensku a v Česku,“ naznačila Pecsérke Kubranská. Spoločnosť sa po ťažších rokoch 2019, 2020 a 2021 pozbierala, pričom sa z červených čísel opäť dostala do zisku, a to aj napriek zvyšujúcim sa nákladom na výrobu a prevádzku. „Napriek komplikovanej situácii v maloobchode a stagnujúcej kúpyschopnosti obyvateľstva hodnotíme rok 2023 z hľadiska dosiahnutých tržieb pozitívne,“ zhodnotia situáciu zástupcovia firmy.