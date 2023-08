Našli sme šialene lacnú letenku za 11 eur, letí sa aj o pár dní. V obľúbenej destinácii ste už za 55 minút z Bratislavy

Posledné dni sme na horúce letné počasie na Slovensku mohli zabudnúť. Ak si to chcete vykompenzovať dovolenkou pri mori, ešte stále to môžete stihnúť počas tohto leta. Neveríte? Možno vás presvedčia bláznivo lacné letenky, ktoré sme objavili. Priamo do Záhrebu, či Zadaru a len za pár eur.

Dovolenkárov v Chorvátsku môžeme rozdeliť do dvoch kategórií. Kým jedna skupina si sadne do auta a o niekoľko hodín sa dopraví k „slovenskému moru“, ďalší radšej preferujú leteckú dopravu. Ak patríte medzi tých druhých, mali by ste vedieť o akciách, ktoré obľúbená modrá nízkonákladovka Ryanair práve ponúka.

Do Chorvátska za „pár šupov“

Ako ukazuje tabuľka vyššie, z Bratislavy si môžete zaletieť do hlavného mesta Chorvátska už za 11 eur. Takýto termín nájdete dokonca na 10. augusta, alebo máte viacero možností v septembri, kedy sú tu teploty stále príjemné a vhodné na kúpanie.

Ak si priplatíte euro alebo dve, počas augusta máte viac možností. Ďalšou príjemnou správou je, že let trvá len 55 minút. Ani spiatočná letenka nemusí zruinovať váš rozpočet. Ak sa napríklad rozhodnete vrátiť 15. augusta, let tam aj späť vás bude stáť iba 30 eur.

Čo robiť v Záhrebe?

Zábreb sa nachádza vo vnútrozemí, no keď už ste tu, jednoducho sa môžete pozemnou dopravou dopraviť na rôzne kúty pobrežia Jadranu, takže je len na vás, ktoré letovisko si zvolíte. Stojí to len pár eur navyše a na internete si môžete jednoducho nájsť prehľad autobusov a možností, ktoré máte.

Ak radi spoznávate nové mestá, môžete si nechať aspoň deň na spoznanie Záhrebu. V rámci atrakcií vyskúšajte napríklad unikátnu historickú lanovku, ktorá má byť najkratšou svojho druhu na svete, uvádza český Rozhlas. Tento zážitok totiž trvá len čosi cez minútu. Za pozornosť určite stoja aj miestne pamiatky.

Takže, ak uvažujete nad výletom, pri ktorom by ste spojili mestské dobrodružstvo s kúpaním v mori, toto je tip pre vás. Ak túže len po mori, je tu aj takýto variant.

Je tu aj ďalšia možnosť

Milovníci dovolenkovania pri mori môžu aktuálne nájsť aj lacné letenky do Zadaru. Z Viedne si sem zaletíte koncom augusta už za 18 eur a na september nájdete ponuky v ešte nižších cenách. Začínajú už na 16 eurách. Let trvá len o málo dlhšie, hodinu a päť minút, takže ak chcete šetriť čas a vyhnúť sa doprave autobusmi, máte aj takúto možnosť.